Названо идеальное время для завтрака

Чтобы полноценно питаться и не набирать вес, завтракать нужно до 08:30, считает нутрициолог Саманта Кассетти.Эксперт подчеркнула, что каждый прием пищи важен, но завтрак имеет особую ценность. «По утрам наш организм естественным образом настроен на поглощение и усвоение пищи. Это происходит благодаря циркадному ритму, который влияет на все: от сна до настроения и обмена веществ», — объяснила Кассетти.По словам нутрициолога, с точки зрения метаболизма завтрак до 08:30 является идеальным, так как в это время тело наиболее чувствительно к инсулину. «Это означает, что оно может эффективнее перерабатывать углеводы, лучше регулировать уровень сахара в крови и быть более энергичным в течение дня», — указала эксперт.Кроме того, Кассетти добавила, что завтраки косвенно влияют на здоровье сердца. Она рассказала об исследовании, которое выявило связь между привычкой поздно завтракать и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно выводам ученых, для оптимального здоровья завтракать нужно не позже девяти утра, а ужинать — не позже девяти вечера.

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