NHB: сон не только сохраняет воспоминания, но и повышает их точность

Сон не только сохраняет воспоминания, но и повышает их точность — к такому выводу пришли исследователи из Института исследований Ротмана, Университета Торонто и других научных учреждений.Ранее исследования показывали, что сон способствует укреплению эпизодической памяти — воспоминаний о конкретных событиях. Однако оставалось неясным, каким образом это происходит в отношении реальных жизненных событий. Чтобы это выяснить, ученые разработали эксперимент под названием Baycrest Tour — аудиогид по коллекции произведений искусства, во время которого участники могли наблюдать за экспонатами в естественных условиях.«Нам было важно понять, как воспоминания трансформируются со временем и почему одни детали остаются в памяти, а другие исчезают», — рассказал ведущий автор исследования Брайан Левин. — «В реальной жизни мы не можем контролировать ход событий, поэтому мы создали контролируемый, но при этом естественный эксперимент».В ходе эксперимента участники прослушивали аудиогид и наблюдали за картинами, после чего их просили вспомнить детали (например, цвет картины) и последовательность (в каком порядке шли картины). Участников тестировали сразу после экскурсии, на следующий день, через неделю, месяц и даже год.Исследование было повторено с участием 77 человек. Одна группа проходила экскурсию вечером, затем спала в лаборатории, где ученые фиксировали активность мозга, и после сна проходила повторное тестирование. Вторая группа проходила экскурсию утром, затем оставалась бодрствующей в течение дня и снова тестировалась вечером.Результаты показали, что у группы, которая спала после экскурсии, воспоминания о порядке событий сохранялись лучше, чем детали экспонатов. Более того, этот эффект сохранялся даже через год. У бодрствующей группы память о последовательности и деталях ухудшалась равномерно.«Это важно, потому что обычно память со временем ухудшается, особенно в отношении деталей», — отметил Левин. — «Но в данном случае сон не только защищал воспоминания от ухудшения, но и активно улучшал запоминание последовательности».Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, распространяется ли этот эффект на другие типы памяти — например, на свободное воспроизведение или эмоциональные воспоминания. Также они хотят изучить, как сон влияет на память о травматичных событиях.«Наше исследование показывает, что сон может не только сохранять воспоминания, но и активно улучшать их точность. Это открывает новые перспективы для понимания механизмов работы памяти», — подытожил Левин.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки