Психолог опровергла популярный миф о верном признаке измены

Любые признаки, включая отсутствие интима в отношениях, не являются абсолютным доказательством измены, считает психолог-сексолог Татьяна Стручкова.Стручкова объяснила, что снижение сексуальной активности в некоторых случаях действительно может быть признаком измены, но далеко не всегда. Отказ от интимной близости может быть вызван загруженностью на работе, новым этапом в отношениях или какими-либо переменами. «Но на это можно обратить внимание, если это доставляет дискомфорт, потому что частота секса — это индивидуальная норма в каждых отношениях. Для кого-то нормально заниматься сексом раз в месяц, а для кого-то — каждый день. И то, и другое может быть индивидуальной нормой», — уточнила психолог.Еще одним недостоверным свидетельством неверности Стручкова назвала изменения в поведении партнера. По ее словам, если человек начинает усиленно ухаживать за собой или меняет привычки, это может указывать и на то, что он решил заняться своим здоровьем. Прежде чем обвинять партнера в измене, психолог посоветовала сначала честно поговорить с ним и выяснить, с чем связаны подобные перемены как в сексе, так и в поведении.

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