BMJ: изменения в диете могут снизить риск возникновения звона в ушах

Известно, что уменьшение громкости наушников или использование берушей в шумной обстановке снижает риск возникновения шума в ушах. Новые исследования показывают, что употребление большего количества фруктов и клетчатки или употребление большего количества молока и кофе также может предотвратить раздражающее и постоянное жужжание, которое может отвлекать людей.Исследователи сообщили в журнале BMJ, что простые изменения в рационе питания, по-видимому, снижают риск развития шума в ушах.«Ожидается, что стратегии профилактики тиннитуса на основе диеты сыграют важную роль в лечении хронического тиннитуса», — пришла к выводу исследовательская группа под руководством старшего научного сотрудника Циньсю Чжана из Университета традиционной китайской медицины Чэнду в провинции Сычуань, Китай.«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что употребление фруктов, пищевых волокон, кофеина и молочных продуктов может быть связано со снижением частоты возникновения шума в ушах», — пишут исследователи.По данным исследователей, примерно у каждого шестого взрослого человека (14%) наблюдается шум в ушах.Хотя воздействие громкого шума является ключевым фактором риска возникновения проблем со слухом, «причины возникновения шума в ушах остаются неясными и включают в себя ряд факторов», пишут исследователи.Для обзора доказательств исследователи объединили данные из восьми предыдущих исследований, в которых рассматривались потенциальные связи между тиннитусом и диетой. В исследованиях приняли участие более 300 000 человек.Результаты показали, что увеличение потребления определенных продуктов снижает риск возникновения шума в ушах:Фрукты на 35%Молочные продукты на 17%Кофеин на 10%Клетчатка на 9%.Исследователи утверждают, что эти продукты могут влиять на риск возникновения шума в ушах, снабжая организм определенными питательными веществами, которые защищают здоровье слуха.Например, по словам исследователей, кофеин может способствовать выработке гормонов, защищающих нервы, связанные со слухом, а фрукты и клетчатка могут поддерживать уровень сахара в крови и предотвращать потенциально опасные воспаления.«Основные механизмы могут включать защитное действие этих диет на кровеносные сосуды и нервы, а также их противовоспалительные и антиоксидантные свойства», — добавили исследователи. «Однако крайне важно интерпретировать наши результаты с осторожностью из-за общего низкого качества имеющихся доказательств».Обзор не обнаружил никаких доказательств того, что другие продукты могут потенциально снижать риск возникновения тиннитуса, такие как шоколад, овощи, яйца, мясо или рыба.Исследователи заявили, что исследования, включенные в обзор, также не смогли подтвердить зависимость между дозой и реакцией между этими продуктами и шумом в ушах.Другими словами, употребление большого количества фруктов или кофеина не обязательно обеспечит постоянную защиту от тиннитуса.

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