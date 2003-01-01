Совместный прием пищи с другими людьми способствует улучшению самочувствия

Люди, которые чаще едят вместе с другими, с большей вероятностью сообщат о более высоком уровне удовлетворенности жизнью и благополучия, говорится в исследовании, проведенном под руководством академика Лондонского университета в Лондоне для Всемирного доклада о счастье.Исследователи из UCL, Оксфордского университета, Гарвардского университета и Gallup обнаружили, что совместное питание как показатель самооценки благополучия находится на одном уровне с доходом и статусом занятости. Результаты касаются всех возрастов, полов, стран, культур и регионов.В целом, исследователи выяснили, что страны, где люди чаще делятся едой, как правило, сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью. По сравнению с людьми, которые обедают в одиночку, те, кто всегда делят обеды и ужины, сообщают, в среднем, об одном дополнительном балле в оценке своей жизни по шкале от 0 (худшая возможная жизнь) до 10 (наилучшая возможная жизнь), что, по словам исследователей, является большим разрывом.Для сравнения, если бы жители Великобритании сообщили об одном дополнительном балле оценки жизни, Великобритания была бы второй самой счастливой страной в мире (сейчас это Дания после Финляндии). Эта закономерность также справедлива при рассмотрении людей в пределах одной страны и даже после учета возраста, дохода или условий проживания.Исследователи утверждают, что частота совместных приемов пищи является таким же надежным показателем уровня удовлетворенности жизнью и положительных эмоций, как и уровень дохода, и может рассказать больше о благополучии человека, чем знание того, является ли он безработным.Соавтор исследования Альберто Прати (факультет искусств и гуманитарных наук Лондонского университета) сказал: «Это первый случай, когда данные о совместном приеме пищи были собраны и проанализированы в глобальном масштабе. Мы уже знали, насколько важны социальные связи для благополучия, но мы были удивлены прочностью связи совместного приема пищи с позитивными оценками жизни и эмоциями».Команда использовала данные опроса Gallup World Poll, в котором более 150 000 респондентов были опрошены об их благополучии и частоте совместного питания со знакомыми людьми в течение последней недели. Данные были собраны из 142 стран в 2022 и 2023 годах.Страны Латинской Америки и Карибского бассейна сообщили о самом большом количестве общих приемов пищи в течение семидневной недели, разделяя почти две трети обедов и ужинов (девять приемов пищи). Западная Европа, Северная Америка, Австралия и Новая Зеландия оказались на втором месте, разделяя в среднем чуть более восьми приемов пищи в неделю.Напротив, страны Южной Азии сообщили о совместном использовании менее четырех обедов и ужинов в неделю, тогда как страны Восточной Азии сообщили о совместном использовании почти шести обедов в неделю. Люди в Великобритании в среднем делили 7,5 обедов и ужинов в неделю, что в среднем составило 4,2 ужина и 3,3 обеда.Авторы использовали США в качестве примера для изучения недавней эволюции совместного питания. Для этого они использовали данные Американского исследования использования времени и проанализировали тенденции, связанные с совместным питанием и обедами в одиночку в США с 2003 по 2023 год.Сейчас жители США чаще обедают в одиночестве, чем 20 лет назад. По словам исследователей, это связано с тем, что молодые люди реже обедают с друзьями и семьей.Авторы предполагают, что это может быть связано с долгосрочными тенденциями, связанными с изменениями социальной структуры с течением времени, и общим снижением социального капитала — сплоченности сообщества и связей с другими людьми, которые формируют функционирующее общество — в США.Исследователи отметили, в частности, рост числа американцев, обедающих в одиночестве: 26% взрослых американцев сообщили, что съедали все свои приемы пищи в одиночку в предыдущий день, что на 50% больше, чем в 2003 году. Взрослые старше 65 лет чаще едят в одиночестве, хотя с 2018 года число людей моложе 35 лет, которые едят в одиночестве, резко возросло.Исследователи предполагают, что недавнее ускорение, наблюдающееся с начала 2020 года, может быть связано с вынужденными изменениями в социальном поведении после пандемии.«Мы считаем, что эти результаты имеют полезные политические последствия и подчеркивают, что количество совместных приемов пищи является многообещающим, но недостаточно изученным сравнительным индексом для социальных исследований», - добавил Прати.

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