При гипертоническом кризе не помогает таблетка: рабочий способ раскрыла кардиолог Бокерия

При внезапном повышении давления нельзя пытаться быстро и резко его снижать. Это одна из самых частых и опасных ошибок, предупреждают врачи. Но что делать, если при гипертоническом кризе принятая таблетка не действует?Если человек гипертоник и постоянно принимает лекарства для снижения давления по назначению врача, он знает, какую таблетку выпить при внезапном кризе. Те, у кого такое случается впервые или очень редко, не всегда могут быстро сообразить, что делать и принимать. Однако в том и в другом случае даже нужная таблетка может не подействовать, давление не снижается — и все тут.Что такое гипертонический кризЭто резкий скачок артериального давления вверх. До каких значений оно должно повыситься, чтобы говорить о кризе, — точного ответа нет, все индивидуально. Некоторые люди плохо переносят даже небольшое повышение цифр на тонометре. Но обычно при таком состоянии верхнее давление (систолическое) может внезапно подскочить до 220 мм рт. ст., а нижнее (диастолическое) — минимум до 100-120 мм рт. ст.По словам врачей, гипертонический криз — опасное состояние, которое чревато развитием сердечного приступа, инсульта, острой сердечной недостаточности или нарушением ритма сердца. Поэтому лучше в любом случае перестраховаться и вызвать скорую.Итак, ситуация: при гипертоническом кризе человек принимает свой гипотензивный препарат, запивает его водой и ждет, когда давление начнет снижаться. У одних так и случается, а у других — почему-то нет. Время идет, но ничто не происходит: давление остается высоким. По словам врача-кардиолога Ольги Бокерии, это связано со спазмом практически всех сосудов при кризе, в том числе и в ЖКТ.«Попав в желудок, препарат должен всосаться. Но из-за повышенного давления практически все сосуды спазмированы, никакого обмена веществами на уровне желудка не происходит, там все заблокировано. Поэтому всосаться в кровь этот препарат не сможет до тех пор, пока мы не расслабим сосуды», — объясняет кардиолог в своем телеграм-канале.Именно по этой причине при гипертоническом кризе врачи рекомендуют сразу же вызывать скорую. Медики введут нужные препараты с помощью инъекций — так они гарантированно попадут в кровь и быстро подействуют. А до приезда скорой, по словам кардиолога, можно принять гипотензивный препарат, но не внутрь, а сублингвально, то есть под язык.«Кладете таблеточку под язык — там она должна раствориться и всосаться. Может быть неприятно: таблетки бывают горькими или еще какими-то невкусными. Но смысл в том, что во рту всасываемость препаратов, даже несмотря на спазм сосудов, намного выше, чем в желудке», — рекомендует Ольга Бокерия.Важно! Принимать вторую таблетку от давления сразу после первой может быть опасной ошибкой: это способно привести к резкому, неконтролируемому падению давления, что еще хуже, чем повышение. Как ранее предупреждали врачи, по всем действующим рекомендациям вторую таблетку от давления можно принять не ранее чем через час после первой.

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