New York Post: абрикосы полезны для глаз, кишечника и кожи

Абсикосы содержат много антиоксидантов — природных веществ, которые защищают клетки глаз и кожи от повреждений и преждевременного старения. Также этот фрукт богат пищевыми волокнами, полезными для кишечника.Врач уточнила, что абрикосы являются ценным источником бета-каротина, который в организме преобразуется в витамин А. Этот мощный антиоксидант поддерживает здоровье глаз, улучшает зрительную функцию и помогает защитить глаза от вредного воздействия синего света. Именно бета-каротин придает абрикосам их яркий оранжевый цвет, схожий с оттенком моркови.Витамин А в абрикосах также способствует выработке белка коллагена, который помогает отсрочить появление морщин. Кроме того, высокое содержание воды в этих плодах (около 85%) поддерживает кожу увлажненной и упругой.Как отмечает доктор Червони, значительная часть клетчатки — полезных растительных волокон, содержится в кожуре абрикоса. Она питает полезные бактерии в кишечнике, помогает контролировать вес и дольше сохраняет чувство сытости. Для насыщения организма клетчаткой абрикосы можно употреблять в сушеном виде — курага содержит примерно в три раза больше пищевых волокон, чем свежий фрукт. Однако стоит учитывать, что сахара в сушеных абрикосах также намного больше.Диетолог добавила, что антиоксиданты в абрикосах нейтрализуют свободные радикалы. Так называют нестабильные молекулы, способные повреждать клетки и вызывать окислительный стресс, связанный с развитием хронических заболеваний. Антиоксиданты абрикосов также помогают ослабить воспалительные процессы в кишечнике.

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