А не быстро ли вы стареете? Этот гормон покажет ваш истинный биологический возраст

Японские ученые нашли способ, как определить биологический возраст по содержанию стероидных гормонов в крови. И оказалось, что главный по старению организма — гормон кортизол.У человека есть два возраста — хронологический, который просто измеряет количество прожитых лет, и биологический — тот, что дает представление о состоянии организма, его клеточных повреждениях и степени старения. На биологический возраст влияют генетика, образ жизни, окружающая среда. Поэтому два человека с одинаковым годом рождения порой выглядят как люди из разных поколений.Проблема в том, что пока не существует общепринятых стандартов, как измерять биологический возраст. Врачи пробовали оценивать объем легких, силу хвата и другие подобные показатели, но особой точностью такие методы не отличались. Исследователи приходят к выводу, что нужно копать глубже и оценивать показатели, которые более точно определяют физиологическое старение.Ученые из Университета Осаки (Япония) решили, что важнейшие показатели старения организма — это стероидные гормоны, которые регулируют метаболические процессы, влияют на иммунитет и реакции на стресс.Авторы разработали модель искусственного интеллекта, которая измеряет 22 ключевых стероида в образце крови, а потом рассчитывает биологический возраст человека, исходя из его индивидуальных особенностей.Изучив 148 образцов крови добровольцев в возрасте от 20 до 73 лет, исследователи обнаружили несколько стероидных маркеров, связанных со старением. Так, у женщин биологический возраст связан с такими стероидами, как 17?-гидроксипрогестерон, кортизон, 11-дезоксикортизол и тетрагидрокортизол. А у мужчин — гормоны прегненолон и тестостерон.Но главную роль в старении женщин и мужчин играет гормон стресса кортизол. Эксперимент показал: люди, у которых уровень кортизола превышен вдвое, имеют биологический возраст больше примерно в 1,5 раза.«Мы наблюдали положительную связь между кортизолом и биологическим возрастом. Это подтверждает, что кортизол играет роль биомаркера стресса, который отражает кумулятивный физиологический износ», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.Иными словами, высокий уровень кортизола — это не причина старения, а один из его показателей. Повышает же биологический возраст хронический стресс.«Хотя кортизол может выступать именно как маркер старения, а не прямой причинный агент, его влияние на такие процессы, как глюконеогенез (производство глюкозы из веществ, которые не являются сахарами. — Прим. ред.) и подавление воспаления, требует дальнейшего изучения», — говорят исследователи.Конечно, модель ИИ, разработанная японскими учеными, нам пока недоступна. Однако оценить скорость своего старения можно с помощью простого анализа крови на кортизол. Авторы предполагают, что, снизив концентрацию гормонов, связанных со стрессом, можно сократить свой биологический возраст.

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