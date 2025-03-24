Как пить с пользой: 10 напитков для укрепления здоровья сердца

Сердце — один из самых важных органов, и его здоровье напрямую зависит от нашего образа жизни, включая питание и питьевой режим.Некоторые напитки эффективно помогают снизить уровень холестерина, нормализовать давление, улучшить кровообращение — в конечном итоге, укрепить сердечно-сосудистую систему. О том, как правильно подобранные напитки поддерживают здоровье сердца, MedikForum.ru поговорил с диетологом Василисой Пономаревой.Вот 10 напитков, которые могут быть по-особому полезными для этого.Зеленый чай.Он богат антиоксидантами, особенно катехинами, которые помогают снижать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). Употребление такого чая способствует снижению артериального давления, уменьшает риск развития атеросклероза.Как употреблять. Пить 2–3 чашки в день, без сахара. Заваривать зеленый чай лучше при температуре 80–85 °C, чтобы сохранить полезные свойства.Гранатовый сок.Содержит полифенолы, которые улучшают кровообращение, снижают уровень холестерина и предотвращают образование тромбов. Он также способствует расширению сосудов, что полезно при гипертонии.Как употреблять. Пить свежевыжатым, разбавленным водой (1:1), чтобы снизить кислотность. Достаточно 100–150 мл в день.Красное вино (в умеренных количествах).Содержит ресвератрол — мощный антиоксидант, который защищает сосуды от повреждений и снижает риск сердечных заболеваний. Однако важно помнить, что полезным является сугубо умеренное употребление.Как употреблять. Не более 1 бокала (150 мл) в день для женщин и 1–2 бокалов для мужчин. Предпочтение следует отдавать сухому красному вину.Какао.Оно богато флавоноидами, которые улучшают эластичность сосудов, снижают давление и уменьшают риск образования тромбов. Также его питье способствует выработке «гормона счастья» — серотонина.Как употреблять. Выбирать натуральный какао-порошок без сахара. Пить 1–2 чашки в день, лучше в его первой половине.Свекольный сок.Он содержит много нитратов — веществ, превращающихся в организме в оксид азота, чье действие расширяет сосуды, улучшает кровоток и снижает артериальное давление.Как употреблять. Рекомендуется пить свежевыжатый сок, разбавленный водой или морковным соком. Начинать нужно с небольших порций (50 мл), чтобы избежать дискомфорта в желудке.Чай из гибискуса (каркаде).Этот напиток богат антоцианами, которые укрепляют стенки сосудов и снижают уровень холестерина. Также обладает мягким мочегонным эффектом и профилактирует отечность, что делает его полезным при гипертонии.Как употреблять. Полезно пить 1–2 чашки в день, горячим или холодным. Не добавляйте сахар, чтобы сохранить пользу.Как действует горячий и холодный каркаде:Горячий — обладает сосудорасширяющим действием, что помогает снизить артериальное давление, а также расслабляет стенки сосудов и улучшает циркуляцию крови.Холодный — оказывает легкое тонизирующее действие, что может быть полезно для людей с гипотонией, которым он помогает повысить АД.Овсяный отвар.Является источником бета-глюканов (разновидность растворимой клетчатки), которые снижают уровень холестерина и улучшают работу сердца. Вдобавок отвар богат магнием и калием, необходимыми для нормальной работы сердечной мышцы.Как употреблять. Пить по одному стакану утром натощак.Вода с лимоном. Такой напиток обладает легким ощелачивающим эффектом благодаря тому, что лимонная кислота в процессе метаболизма превращается в щелочные соединения. Это полезно для организма, так как поддерживает оптимальный кислотно-щелочной баланс, что важно для обмена веществ, выведения токсинов Лимонный сок, в свою очередь, насыщен витамином C и антиоксидантами, которые укрепляют сосуды и улучшают кровообращение.Клюквенный морс.Клюква содержит проантоцианидины, которые предотвращают образование тромбов и улучшают эластичность сосудов. Также она обладает противовоспалительными свойствами.Как употреблять. Пить свежеприготовленный морс без сахара. Достаточно стакана в день.Молоко с куркумой (золотое молоко). Специя насыщена куркумином, который обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Он помогает снизить уровень холестерина, что улучшает состояние сосудов.Как употреблять. Добавить чайную ложку куркумы в стакан теплого молока (можно добавить немного меда). Пить перед сном для улучшения кровообращения и расслабления.Общие рекомендации по употреблению напитков для укрепления сердца:Умеренность. Даже самые полезные напитки стоит употреблять в разумных количествах. Содержащиеся в них активные вещества в случае злоупотребления ими могут вызывать непредвиденные ответные реакции организма, способствовать интоксикации.Свежесть. Нужно отдавать предпочтение свежеприготовленным напиткам без консервантов и добавленного сахара.Регулярность. Для достижения оздоровительного эффекта важно пить полезные напитки регулярно (но не переусердствовать).Индивидуальный подход. Нужно учитывать особенности своего организма. Например, при гастрите или язве избегать кислых напитков, таких как гранатовый или лимонный сок.«Полезные напитки могут стать отличным способом поддержать здоровье сердца. Они помогают улучшить состояние сосудов, нормализовать давление и снизить уровень холестерина. Однако важно помнить, что напитки — это лишь часть здорового образа жизни. Для максимальной пользы их нужно сочетать с правильным питанием, физической активностью и регулярными обследованиями у врача».

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