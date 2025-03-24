Далеко не лучший источник витаминов: почему фрукты могут быть вредными весной

Употребление фруктов в неумеренных количествах или в неподходящее время может навредить здоровью, вызвав проблемы с пищеварением, аллергию или повышение уровня сахара в крови.Фрукты традиционно считаются одним из главных источников витаминов, минералов и антиоксидантов, однако реальная польза этих продуктов зависит от сезонности, качества и количества. На это в разговоре с MedikForum.ru обратил внимание диетолог-нутрициолог Игорь Строков. Специалист констатировал, что весной полезный потенциал фруктов может быть значительно снижен, а в некоторых случаях их употребление даже вредит здоровью.Почему фрукты могут быть небезопасны в весенний период:Весной на прилавках магазинов чаще всего можно встретить фрукты, которые были выращены в теплицах или привезены из других стран. Такие плоды часто собирают недозрелыми, чтобы они могли перенести длительную транспортировку. В результате они содержат меньше витаминов и питательных веществ по сравнению с сезонными фруктами, созревшими естественным образом.Кроме того, для сохранения товарного вида и увеличения срока хранения фрукты часто обрабатывают химическими веществами (например, консервантами, воском или пестицидами). Такие вещества могут накапливаться в организме и вызывать аллергические реакции, проблемы с пищеварением или даже более серьезные заболевания.Содержат слишком много сахара. Фрукты содержат натуральные сахара (в частности, фруктозу). В умеренных количествах это не представляет проблемы, но чрезмерное употребление фруктов, особенно сладких (бананы, виноград, манго), может вести к повышению уровня сахара в крови. К тому же многие виды фруктов сегодня специально селекционируются таким образом, чтобы их плоды были максимально сладкими. Это особенно опасно для людей с диабетом или предрасположенностью к этому заболеванию. Кроме того, избыток фруктозы плохо сказывается на состоянии печени, способствует набору веса и развитию ожирения.Кислотность и проблемы с ЖКТ. Некоторые фрукты, особенно цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты), содержат большое количество кислот. Употребление таких фруктов натощак или в чрезмерном количестве может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка, что особенно опасно для людей с гастритом, язвой или повышенной кислотностью. Последствиями раздражения становятся боль или дискомфорт в верхней части живота, изжога, тошнота, вздутие, ощущение тяжести и переполненности в животе.Кроме того, кислоты могут негативно влиять на зубную эмаль, вызывая ее разрушение.Аллергические реакции. Весной, когда иммунная система часто бывает ослабленной после зимы, риск аллергических реакций возрастает. Некоторые фрукты, особенно экзотические (киви, ананасы, манго), могут вызывать аллергию. Даже привычные яблоки или груши могут стать причиной неприятных симптомов из-за индивидуальных особенностей организма, влияющих на его чувствительность к пищевым компонентам.Могут мешать похудению. Многие люди, стремящиеся похудеть, начинают есть больше фруктов, считая их здоровой и полезной пищей.. Однако такой подход может быть ошибочным. Фрукты, хотя и низкокалорийны, не обеспечивают достаточного количества белка и жиров, необходимых для поддержания энергетического баланса. Кроме того, избыток фруктозы может замедлять процесс похудения из-за своего влияния на печень, работа которой имеет большое значение для метаболизма.Когда фрукты особенно вредны?При приеме натощак. Употребление фруктов натощак действительно может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови. Это связано с тем, что фрукты содержат быстрые углеводы (фруктозу и глюкозу), которые быстро усваиваются организмом. Особенно это касается сладких фруктов, таких как бананы, виноград. Для более стабильного уровня сахара в крови фрукты лучше сочетать с продуктами, содержащими белки или жиры (например, с орехами или йогуртом).«Из-за своей насыщенности углеводами фрукты могут вызывать резкое повышение уровня сахара в крови с последующим резким падением, такое колебание вызывает чувство слабости и дискомфорта».К тому же употребление фруктов на голодный желудок может вызвать вздутие, изжогу и дискомфорт. Их клетчатка при приеме натощак вызывает брожение в кишечнике.Поздно вечером. Фрукты, съеденные перед сном, могут спровоцировать повышение уровня сахара в крови и связанный с ним прилив энергии. Последствием такого перекуса станет нарушенный сон.При заболеваниях ЖКТ. Людям с гастритом, язвой или синдромом раздраженного кишечника стоит ограничить употребление кислых или слишком сладких фруктов. Их поедание стимулируют выработку соляной кислоты, что чревато раздражением стенок желудка.При склонности к аллергическим реакциям. Многие фрукты в этом случае становятся провокаторами неприятных симптомов в виде кожных высыпаний и покраснений, зуда, отеков.Как весной получать витаминыВесной, когда свежие сезонные фрукты еще недоступны, следует использовать другие источники витаминов:Овощи. Капуста, морковь, свекла, тыква и другие овощи сохраняют свои полезные свойства даже после длительного хранения.Замороженные ягоды. Они сохраняют большую часть витаминов и могут стать отличной альтернативой свежим фруктам.Сухофрукты. Они полезны строго в умеренном количестве, так как обладают высокой калорийностью.Зелень. Петрушка, укроп, шпинат и другая зелень тоже содержат витамины и минералы.

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