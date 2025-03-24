Полезно в микродозах: почему врач Мясников не советует полностью отказываться от алкоголя

По мнению доктора, лучше выпивать умеренно, чем не пить совсем.В недавнем интервью Александр Мясников вновь обратил внимание на то, что употребление алкоголя является фактором, который коррелирует с долголетием. Многие люди, которых можно смело назвать долгожителями, позволяли себе спиртное.Доктор Мясников считает, что умеренное употребление алкоголя может быть полезным для здоровья сердечно-сосудистой системы, и что абсолютные трезвенники в большей степени подвержены сердечным патологиям. При этом врач оговаривается: алкоголь может приносить пользу строго при условии, что его употребление является осознанным.«Употребляемый алкоголь не должен превышать своим количеством 20 граммов чистого спирта в день: это эквивалентно примерно 300 граммам пива, 150 граммам вина или 40 граммам крепкого алкоголя».Александр Мясников и раньше рассказывал, что микродозы алкоголя могут оказывать некоторые положительные эффекты.Снижение риска сердечно-сосудистых заболеванийОдин из главных аргументов доктора Мясникова — это положительное влияние небольших доз алкоголя на сердечно-сосудистую систему. Он ссылается на исследования, которые показывают, что умеренное употребление алкоголя (особенно красного вина) может снизить риск развития ишемической болезни сердца.Как это работает? Алкоголь в небольших количествах способствует расширению сосудов, улучшает кровообращение и повышает уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП). Кроме того, красное вино содержит антиоксиданты, такие как ресвератрол, которые защищают сосуды от повреждений.Александр Мясников констатирует, что речь идет о 1-2 порциях алкоголя в день (не больше бокала вина). Превышение этой дозы, наоборот, увеличивает риск сердечных заболеваний.Улучшение пищеваренияЕще один аргумент в пользу микродоз алкоголя — его положительное влияние на пищеварение. По словам врача Мясникова, небольшие дозы алкоголя (например, рюмка коньяка или вина) могут стимулировать выработку желудочного сока и улучшать усвоение пищи.Что важно: это касается только здоровых людей. При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, гастрита или язвы) алкоголь может навредить.Снижение уровня стрессаДо этого доктор Мясников также упоминал, что небольшие дозы алкоголя могут помочь расслабиться и снизить уровень стресса. Это связано с тем, что алкоголь в малых количествах действует как легкий седативный препарат, снимая напряжение и улучшая настроение.Однако врач предупреждает, что алкоголь не должен становиться способом борьбы со стрессом. Регулярное употребление спиртного для снятия напряжения может быстро привести к формированию зависимости.ДолголетиеВ своих выступлениях Александр Мясников ссылается на исследования, которые показывают, что люди, употребляющие алкоголь в умеренных количествах, живут дольше, чем те, кто полностью от него отказался. Это связано с совокупным эффектом улучшения работы сердечно-сосудистой системы, снижения стресса и других факторов.Какие напитки предпочтительнее?Александр Мясников неоднократно подчеркивал, что важен не только объем, но и качество алкоголя. Вот что он советует:Красное вино. Это его фаворит, так как оно содержит антиоксиданты и полезные для сердца вещества.Коньяк или виски. В очень небольших количествах эти напитки могут улучшать пищеварение.Пиво. Доктор Мясников отмечает, что пиво в умеренных количествах также может быть полезным, но только если оно качественное и без избыточного содержания сахара.При этом врач предупреждает, что крепкие напитки (водка, самогон) менее полезны, так как они содержат больше этанола и меньше полезных веществ.Риски, связанные с приемом алкоголяЗависимость. Даже небольшие дозы алкоголя могут привести к привыканию, если у человека имеется предрасположенность.Превышение дозы. Врач Мясников подчеркивает, что польза алкоголя проявляется только в микродозах. Превышение нормы (более 1-2 порций в день) увеличивает риск заболеваний печени, сердца и других органов.Противопоказания. Алкоголь противопоказан при некоторых заболеваниях, в первую очередь, при патологиях поджелудочной железы и печени (например, панкреатие, гепатите).Фальсификат. Доктор Мясников предупреждает, что употребление некачественного алкоголя (суррогатов) может вести к тяжелым отравлениям и даже смерти.

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