AdvSci: создан ингибитор, подавляющий важный для развития рака белок cJun

Британские ученые из Университета Бата разработали первый в своем роде пептидный ингибитор, который необратимо связывается с ключевым для развития рака белком — фактором транскрипции cJun. Это открывает возможность для терапии онкологических заболеваний, ранее считавшихся неизлечимыми.Факторы транскрипции, такие как cJun, регулируют активность генов и часто становятся сверхактивными при раке, вызывая неконтролируемый рост клеток. Однако разработка препаратов, способных блокировать эти белки, долгое время оставалась сложной задачей. Традиционные маломолекулярные препараты оказались неэффективными, что заставило ученых сосредоточиться на пептидах — небольших фрагментах белков.Белок cJun состоит из двух идентичных половин, которые связываются с ДНК, изменяя экспрессию генов. Ученые создали пептид, который связывается с одной из половин cJun, предотвращая его взаимодействие с ДНК. Этот пептид был модифицирован для необратимого связывания, что делает его эффективным «гарпуном», блокирующим cJun навсегда.«Ингибитор надежно захватывает cJun и не дает ему связываться с ДНК. Это первый случай, когда нам удалось необратимо заблокировать фактор транскрипции с помощью пептидного ингибитора», — объяснил первый автор исследования, доктор Энди Бреннан.Для поиска эффективных пептидов ученые использовали инновационную платформу под названием Transcription Block Survival (TBS). Этот метод позволяет тестировать тысячи пептидов, проверяя их способность блокировать cJun в реальных клеточных условиях. Если пептид успешно блокирует cJun, клетка выживает, что упрощает идентификацию эффективных ингибиторов.Исследователи уже доказали, что пептидный ингибитор проникает в раковые клетки и эффективно блокирует cJun. Следующим этапом станут доклинические испытания на моделях рака, чтобы подтвердить эффективность и безопасность нового подхода.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки