Весной может усилиться тяга к еде. Какие патологии вызывают бесконтрольное переедание?

Неконтролируемое переедание может говорить о проблемах со здоровьем.Постоянное желание есть может быть связано с различными физиологическими и психологическими факторами. Весной такая проблема обостряется под влиянием увеличения светового дня и гормональной перестройки, происходящей в организме, — об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Александра Алисова.«Весной наша тяга к еде может существенно усилиться. Дело в том, что увеличивающаяся продолжительность светового дня влияет на выработку гормонов в организме: мелатонин (гормон сна) снижается, а серотонин (гормон радости) начинает вырабатываться активнее. Однако для синтеза серотонина организму необходимы углеводы, из-за чего мы можем сильнее хотеть есть что-то сладкое и калорийное. Кроме того, весной организм пытается восполнить сложившийся за зиму дефицит питательных веществ, что может проявляться в повышенном аппетите. Особенно часто наблюдается тяга к продуктам, богатым витаминами группы B, железом и магнием».О каких проблемах со здоровьем может говорить повышенная тяга к едеЧрезмерная тяга к еде (гиперфагия), провоцирующая переедание, может быть не просто следствием стресса или сезонных изменений, но и симптомом серьезных заболеваний или нарушений в работе организма, предупреждает врач.Гормональные нарушения:Гиперинсулинизм. Данное нарушение означает, что поджелудочной железой в избытке вырабатывается инсулин, что может вести к резкому снижению уровня сахара в крови (гипогликемии). Это вызывает сильное чувство голода, так как организм пытается восполнить недостаток глюкозы.«Возникновение ниперинсулинизма может означать, что у человека имеются инсулинорезистентность, предиабет, опухоли поджелудочной железы».Гипотиреоз. В его случае снижается функция щитовидной железы и замедляется обмен веществ, из-за чего орогаизм ощущает недостаток энергии. В попытках компенсировать недостаток энергии он усиливает аппетит. Люди с гипотиреозом часто набирают вес.Болезнь Иценко-Кушинга. Данное заболевание связано с избыточной выработкой кортизола (гормона стресса). Кортизол повышает аппетит и способствует накоплению жира (особенно в области живота). Пациенты с этим синдромом часто испытывают непреодолимую тягу к еде.Гипертиреоз. В отличие от гипотиреоза, при гипертиреозе щитовидная железа работает слишком активно. Это ускоряет метаболизм, и организм может требовать больше пищи для поддержания этих обменных процессов. Что симптоматично: люди с гипертиреозом даже проявляя повышенную тягу к еде, часто теряют вес.Нарушения углеводного обмена:Сахарный диабет. При сахарном диабете 2 типа клетки организма становятся менее чувствительными к инсулину, из-за чего глюкоза в крови не расходуется, а накапливается. Возникает повышенный уровень сахара в крови, при котором клетки, не получая достаточно глюкозы, голодают и «просят» еды, — в результате аппетит становится повышенным.При диабете 1 типа тоже может возникать повышенная тяга к еде. Это происходит в связи с недостатком инсулина.Реактивная гипогликемия. Это состояние, при котором уровень сахара в крови резко падает после еды. Оно может быть связано с нарушением работы поджелудочной железы или неправильным питанием. Гипогликемия проявляется в том числе сильным голодом, слабостью и тремором.Психологические и неврологические расстройства:Депрессия и тревожные расстройства. При их развитии часто возникает проблема «заедания» негативных эмоций — неприятных воспоминаний о событиях из прошлого, переживаемого стресса, подавляемых обид или гнева. Повышенный аппетит развивается как последствие попыток организма компенсировать недостаток серотонина (гормона радости) — главным образом, за счет углеводов. Часто при этом наблюдается переедание сладкими, мучными изделиями.Булимия. Когда развивается данное расстройство пищевого поведения, человек испытывает приступы неконтролируемого переедания, за которыми следуют попытки избавиться от съеденного (например, вызывая рвоту). Это состояние требует профессиональной помощи.Синдром Прадера-Вилли. Это редкое генетическое заболевание, при котором у человека наблюдается постоянное чувство голода из-за нарушения работы гипоталамуса (отдела мозга, ответственного в том числе за аппетит). Люди с этим синдромом могут есть чрезмерно и не наедаться, что нередко приводит к тяжелому ожирению.Нарушения работы желудочно-кишечного тракта:Гастрит и язвенная болезнь. Им свойственны повышенная кислотность желудка или воспаление его слизистой оболочки, которые могут провоцировать ложное чувство голода. Такое нарушение возникает вследствие раздражения рецепторов желудка, которые начинают посылать в мозг специфические сигналы.Синдром раздраженного кишечника (СРК). При СРК нарушается процесс переваривания пищи, что может вызывать чувство голода даже после еды. Это связано с неправильной работой кишечника и нарушением всасывания питательных веществ.Дефицит питательных веществ. Проблема бесконтрольного переедания также может вызываться недостатком витаминов и минералов (в частности, дефицитом таких веществ, как железо, магний, цинк или витамины группы B), либо белка.«Белок играет ключевую роль в чувстве сытости. Если в рационе недостаточно белковой пищи, человек может испытывать постоянный голод, даже при достаточном количестве углеводов и жиров».Если повышенная тяга к еде сопровождается другими неблагополучными симптомами (например, резким изменением веса, слабостью, жаждой, частым мочеиспусканием, нарушениями сна), следует обратиться к врачу и провести диагностику.

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