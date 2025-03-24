Высокожировая пища ослабляет иммунитет: открытие учёных из США

Учёные из Мичиганского университета выяснили, что питание с высоким содержанием жиров негативно сказывается на способности иммунных клеток бороться с инфекциями.Для эксперимента исследователи разделили подопытных мышей на две группы: одна получала стандартный корм, а другая соблюдала диету с повышенным содержанием жиров, способствующую набору веса. По завершении эксперимента учёные выделили из крови и костного мозга животных нейтрофилы — ключевые защитные клетки, отвечающие за борьбу с патогенными микроорганизмами.Выяснилось, что у мышей, придерживавшихся высокожировой диеты, нейтрофилы утратили способность накапливать и высвобождать TNF-альфа — сигнальную молекулу, играющую важную роль в регулировании воспалительных процессов. При столкновении с бактериями Pseudomonas aeruginosa, вызывающими пневмонию, нейтрофилы животных на жирной диете оказались менее эффективными в уничтожении возбудителей инфекции.Кроме того, у мышей с ожирением наблюдались признаки незрелости или старения нейтрофилов, что также могло влиять на иммунный ответ. Исследователи предполагают, что аналогичные процессы могут происходить и в человеческом организме, поскольку ожирение связано с хроническим воспалением, повышающим риск развития различных заболеваний и снижением сопротивляемости инфекциям.

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