Учёные выяснили, как шипы на нейронах связывают наши воспоминания
Команда следила за мышами, обучая их двум задачам с разницей в несколько часов или дней. Используя мощные микроскопы, учёные заметили, что если события происходили близко по времени, новые шипы вырастали рядом с уже существующими на тех же веточках нейронов. Это как будто мозг «склеивает» похожие воспоминания в одну цепочку. А вот если между задачами проходило больше времени, шипы появлялись на других веточках — и воспоминания оставались отдельными.
Руководитель исследования Кирстен Уэлч объяснила: такие шипы — это места, где нейроны обмениваются сигналами, и они важны для памяти. Если их повредить, например, из-за болезни вроде Альцгеймера, воспоминания могут путаться или теряться. Учёные надеются, что их открытие поможет лучше понять, как работает память, и найти способы лечить её нарушения.
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