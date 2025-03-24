Учёные выяснили, как шипы на нейронах связывают наши воспоминания

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско открыли, как наш мозг соединяет воспоминания, которые происходят примерно в одно время. Оказалось, что ключевую роль играют дендритные шипы — маленькие выступы на веточках нейронов, которые помогают передавать сигналы.Команда следила за мышами, обучая их двум задачам с разницей в несколько часов или дней. Используя мощные микроскопы, учёные заметили, что если события происходили близко по времени, новые шипы вырастали рядом с уже существующими на тех же веточках нейронов. Это как будто мозг «склеивает» похожие воспоминания в одну цепочку. А вот если между задачами проходило больше времени, шипы появлялись на других веточках — и воспоминания оставались отдельными.Руководитель исследования Кирстен Уэлч объяснила: такие шипы — это места, где нейроны обмениваются сигналами, и они важны для памяти. Если их повредить, например, из-за болезни вроде Альцгеймера, воспоминания могут путаться или теряться. Учёные надеются, что их открытие поможет лучше понять, как работает память, и найти способы лечить её нарушения.

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