Ученые раскрыли: две порции клубники обеспечивают максимум пользы для организма

Исследования, опубликованные в журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, подтвердили, что регулярное употребление клубники может стать ключом к замедлению возрастных изменений в мозге, улучшению памяти и укреплению защитных механизмов организма.Ученые из Государственного университета Сан-Диего провели эксперимент, в котором приняли участие люди старше 65 лет с повышенной массой тела. Участников разделили на две группы: одна получала ежедневно напиток с высокой концентрацией биоактивных соединений из клубники, а вторая — плацебо.В течение восьми недель исследователи наблюдали за изменениями в когнитивных функциях испытуемых и проводили анализ крови. Результаты показали, что у тех, кто употреблял клубничный напиток, улучшились показатели обработки информации и запоминания. Кроме того, у них снизился уровень окислительного стресса, связанного со старением клеток, что является важным фактором в профилактике возрастных заболеваний. Участники также продемонстрировали небольшое, но стабильное снижение систолического давления, что может быть полезным для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Клубника богата флавоноидами, особенно антоцианидинами, которые известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти соединения играют ключевую роль в улучшении когнитивных функций и замедлении старения мозга. Кроме того, клубника является источником витамина С, который также важен для поддержания здоровой памяти.Исследования показывают, что употребление клубники может быть полезным в профилактике деменции и других когнитивных расстройств. Клетчатка и антиоксиданты в клубнике могут снизить риск развития болезни Альцгеймера. Кроме того, снижение окислительного стресса и артериального давления, наблюдаемое в ходе эксперимента, может помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

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