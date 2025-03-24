Диетолог Соломатина развеяла мифы о полезных свойствах гречки
Так, белок из гречки усваивается всего на 60% и по своему аминокислотному составу не может заменить животный.
Ещё одно заблуждение связано с тем, что гречневая диета помогает похудеть. На самом деле крупа не даёт полноценного и сбалансированного питания при монодиете, уточнила Соломатина.
Диетолог также сообщила, что гречка, съеденная в больших количествах, может приводить к набору веса, а зелёная гречка по составу почти не отличается от коричневой.
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