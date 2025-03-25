Особо опасно: может ли повышенное внутричерепное давление привести к смерти?


Повышенное внутричерепное давление (ВЧД) — это серьезное нарушение, которое требует особого внимания, так как оно может привести к повреждению мозга и другим опасным последствиям.

Внутричерепное давление — это давление, которое создается внутри черепа вследствие взаимодействия трех компонентов: головного мозга, ликвора (спинномозговая жидкость, которая циркулирует вокруг мозга) и крови, находящейся в мозговых сосудах. В норме эти компоненты находятся в балансе, и давление внутри черепа поддерживается на уровне 7–15 мм рт. ст. (у взрослых). Если объем одного из компонентов увеличивается, это приводит к повышению ВЧД, рассказала в беседе с MedikForum ru невролог Александра Алехина.

Почему возникает повышенное внутричерепное давление?

Это может быть вызвано различными причинами, которые нарушают баланс между мозгом, ликвором и кровью в полости черепа.

Увеличение объема мозга:
Его могут провоцировать следующие отклонения

Отек мозга (например, после травмы, инсульта или инфекции);
Опухоли головного мозга;
Абсцессы (гнойные образования).

Нарушение циркуляции ликвора:
Вот что его может вызывать

Гидроцефалия (избыточное накопление ликвора в желудочках мозга);
Нарушение оттока ликвора (например, из-за врожденных аномалий или воспаления).

Увеличение объема крови:
Вот его возможные провокаторы

Тромбоз вен головного мозга;
Гиперкапния (повышение уровня углекислого газа в крови, ведущее к расширению сосудов).
Резкое повышение артериального давления.

Травмы головы:

Ушибы, сотрясения мозга.
Внутричерепные гематомы (скопление крови в черепной коробке).

Инфекции и воспаление:

Менингит (воспаление оболочек мозга).
Энцефалит (воспаление самого мозга).

Другие причины:

Тяжелые аллергические реакции.
Отравления (например, свинцом или угарным газом).
Нарушения обмена веществ (например, печеночная энцефалопатия).

Повышенное ВЧД и артериальная гипертензия не одно и то же

Повышенное внутричерепное давление может быть самостоятельной проблемой, не связанной напрямую с общим артериальным давлением. Хотя артериальная гипертензия может временно повышать ВЧД, эти два состояния имеют разные механизмы развития. Например, при гидроцефалии или опухоли мозга ВЧД повышается из-за нарушения циркуляции ликвора или увеличения объема тканей, а не из-за высокого артериального давления.

Симптомы повышенного внутричерепного давления

Они варьируются в зависимости от причины и степени тяжести состояния.

Головная боль:

Обычно усиливается утром или в положении лежа.
Может быть диффузной (охватывать всю голову) или локализованной.

Тошнота и рвота:

Часто возникает без всякой связи с приемом пищи.
Рвота не приносит облегчения.

Нарушения зрения:

Отек диска зрительного нерва (выявляется при осмотре глазного дна).
Двоение в глазах, нечеткость зрения.
Временная потеря зрения (при сильном сдавлении зрительного нерва).

Слабость и усталость:

Постоянное чувство усталости, даже после отдыха.

Изменения в поведении:

Вспышки раздражительности, гневливости;
Апатия;
Спутанность сознания.

Судороги:

Могут возникать при сильном повышении ВЧД.

Чем опасно повышенное внутричерепное давление?

Без лечения оно может вести к серьезным осложнениям.

Повреждение мозга. Длительное повышение ВЧД может создавать эффект сдавления тканей мозга, что вызывает их повреждение и отмирание.

Инсульт. Кровоснабжение мозга может опасно нарушаться из-за сдавления сосудов.

Потеря зрения. Возникающее при высоком ВЧД сдавление зрительного нерва способствует его атрофии, из-за чего повышается риск необратимой слепоты.

Кома. В тяжелых случаях повышенное ВЧД может привести к потере сознания и коме.

Летальный исход. Повышенное внутричерепное давление вполне способно стать причиной смерти — особенно если человек не получает своевременного лечения.

«Повышенное внутричерепное давление — это серьезное состояние, которое требует своевременной диагностики и лечения. В его случае крайне важно не игнорировать тревожные признаки и вовремя обращаться за медицинской помощью».

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