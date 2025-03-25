NatMed: ограничение сахара, соли и мяса помогает сохранить здоровье до 70 лет

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана подтвердили, что для сохранения физического и психического здоровья до 70 лет нужно ограничить потребление мяса, соли, сахара и вредных жиров.В исследовании приняли участие 105 тысяч медицинских работников в возрасте 39-69 лет. На протяжении 30 лет ученые отслеживали изменения в рационе питания испытуемых и фиксировали все случаи развития хронических заболеваний. Оказалось, что только 9771 участник (9,3% от общего числа) придерживался здоровой диеты.Исследователи обнаружили, что участники, которые потребляли больше фруктов, овощей, зерновых, орехов, бобовых, рыбы и несладких молочных продуктов, чаще вступали в возраст 70-80 лет без каких-либо физических, психических и когнитивных нарушений.Не менее важную роль играл частичный отказ от мяса, а также соли, сахара, жиров и пищевых добавок. Ученые отметили, что этими четырьмя компонентами чаще всего богаты ультра-обработанные продукты, такие как фабричные кондитерские изделия, фастфуд, сладкие напитки и колбасы.

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