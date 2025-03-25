Раскрыт необычный способ улучшить психическое здоровье

Для профилактики ментальных проблем необходимо следить за здоровьем кишечника, заявила диетолог и нутрициолог, кандидат медицинских наук Меган Росси.Росси указала, что желудочно-кишечный тракт оказывает непосредственное влияние не только на работу мозга, но и на психику. По ее словам, последние исследования показали, что хронические болезни кишечника существенно повышают риск развития депрессии, тревожного расстройства и других проблем с ментальным здоровьем, а также усугубляют симптомы этих недугов.В связи с этим для профилактики психических расстройств диетолог рекомендовала включить в рацион продукты, которые положительно влияют на пищеварение и микрофлору кишечника. Для этого, по ее словам, надо употреблять не менее 30 различных продуктов растительного происхождения в неделю. В этот список входят как овощи и фрукты, так и цельнозерновые, бобовые (особенно чечевица и фасоль) продукты, семечки, зелень и орехи. Также Росси порекомендовала заменить мороженое на жирный йогурт с замороженными ягодами, а сладости — на сухофрукты.

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