Серьезные проблемы с глазами весной: почему их риск резко возрастает в это время года

Почему весной следует особенно внимательно следить за здоровьем глаз?Весна — время пробуждения природы, и многие люди тяжело переносят возникающие в это время года климатические изменения. Происходящие погодные процессы в том числе негативно отражаются на состоянии глаз. Сильный ветер, яркое солнце, пыльца и другие факторы могут стать причиной различных глазных проблем — на это в разговоре с MedikForum.ru обратила внимание офтальмолог Олеся Кравцова.Сильный ветер. Весенний ветер — не только предвестник тепла, он может быть источником раздражения для глаз. Его внезапные сильные порывы поднимают мельчайшие частицы пыли, песка и других веществ, которые могут попасть на слизистую оболочку глаза (особенно если человек выходит на улицу без очков). Последствием этого могут быть ощущение сухости, покраснение, микротравмы роговицы. Кроме того, ветер усиливает испарение слезной жидкости, что особенно проблематично для людей с синдромом сухого глаза.Яркое солнце. Весеннее солнце становится более активным, а ультрафиолетовые лучи — интенсивнее. Даже в пасмурные дни UV-излучение может негативно воздействовать на глаза. Длительное пребывание на солнце без защиты может вызвать фотокератит (ожог роговицы), способствовать развитию катаракты и дегенерации сетчатки.Пыльца растений. Весна — время цветения, в это время года множество растений активно выделяют пыльцу. Для людей, страдающих аллергией, это может стать причиной аллергического конъюнктивита и его характерных симптомов: зуда, покраснения, слезотечения, ощущения «песка» в глазах.Перепады температуры и влажности. Весной погода часто меняется: утром может быть холодно, а днем — тепло и сухо. Такие перепады могут плохо влиять на состояние слезной пленки, поэтому в это время года особенно сильно обостряется проблема сухости глаз.Увеличение активности на свежем воздухе. С наступлением тепла люди больше времени проводят на улице: занимаются спортом, работают в саду или гуляют. Это увеличивает риск травм глаз, попадания инородных тел или воздействия вредных факторов окружающей среды.Какие глазные проблемы чаще всего возникают весной?Аллергический конъюнктивитЭто одна из самых распространенных проблем весной. Пыльца деревьев, трав и цветов вызывает иммунную реакцию, которая проявляется воспалением слизистой оболочки глаз. Симптомы включают:Сильный зуд;Покраснение;Отек век;Слезотечение;Светобоязнь.Синдром сухого глазаВетер, солнце и низкая влажность воздуха способствуют быстрому испарению слезной пленки. Это приводит к сухости, ощущению жжения и дискомфорту. Особенно подвержены этому состоянию люди, которые много времени проводят за компьютером или носят контактные линзы.ФотокератитЭто состояние вызвается воздействием ультрафиолетовых лучей на роговицу. Чаще всего возникает после длительного пребывания на солнце без солнцезащитных очков. Симптомы включают:Боль в глазах;Покраснение;Ощущение инородного тела;Слезотечение;Светобоязнь.Инфекционный конъюнктивитВесной увеличивается риск вирусных и бактериальных инфекций, которые могут поражать глаза. Это связано с ослаблением иммунитета после зимы и активным распространением патогенов в окружающей среде.Симптомы бактериальных инфекций глаз:Покраснение слизистой оболочки глаза;Гнойные выделения (могут быть желтоватыми или зеленоватыми, бывают особенно заметные после сна);Отек век;Зуд и жжение в глазах;Слезотечение;Ощущение инородного тела, «песка» в глазах.Дискомфорт при ярком свете.Снижение зрения.Как защитить глаза весной?Использовать солнцезащитные очки;Применять увлажняющие капли, искусственные слезы для увлажнения слизистой (особенно в ветреную погоду или при длительном пребывании на солнце).Избегать аллергенов (при аллергия на пыльцу следует меньше находиться на улице в период активного цветения). Использовать антигистаминные средства по назначению врача.Соблюдать гигиену (нельзя прикасаться к глазам руками в течение дня, это повышает риск инфекций).«Если в это время года вы заметили покраснение, боль, зуд или другие неприятные ощущения в глазах, не занимайтесь самолечением. Обратитесь к офтальмологу для постановки точного диагноза и назначения лечения».

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