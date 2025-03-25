Российские учёные упростили производство компонентов лекарств от лимфомы

В России придумали, как снизить стоимость производства лекарств от лимфомыСпециалисты из НИУ ВШЭ и ИНЭОС РАН создали новый способ производства амидов — веществ, которые необходимы для создания лекарств. Их метод позволяет сократить процесс до одного этапа, избавившись от лишних реагентов и сложной очистки. Учёные протестировали эту разработку на примере компонента препарата для лечения Т-клеточной лимфомы и пришли к выводу, что благодаря новой технологии его себестоимость может снизиться в сотни раз.Обычно производство таких соединений требует нескольких сложных операций, которые сопровождаются образованием отходов. Новый подход предлагает использовать катализатор и угарный газ, чтобы ускорить реакцию и сделать процесс чище. При этом не возникает лишних побочных продуктов, а чистоту готового вещества удаётся достичь сразу, без дополнительной обработки.Исследователи уверены, что их методика не только упростит производство лекарств, но и сделает его доступнее. Например, в случае с препаратом для терапии лимфомы стоимость может снизиться до одного доллара за грамм, в то время как сейчас она достигает сотен долларов. Учёные считают, что технология будет полезна для массового применения, так как помогает экономить ресурсы и беречь экологию.

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