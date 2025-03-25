В России найден новый комплексный подход к лечению заболеваний десен

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) предложили новый метод лечения заболеваний десен у пожилых людей, который сочетает использование инновационного массажера и суспензии пищевой хлореллы.Пожилые люди чаще других сталкиваются с такими проблемами, как пародонтоз и пародонтит. Пародонтоз — хроническое заболевание, при котором происходят дистрофические изменения в тканях пародонта, а пародонтит — воспалительный процесс, сопровождающийся кровоточивостью, болью и отечностью десен. Возрастные изменения, сложности с поддержанием гигиены полости рта и накопление зубных отложений создают благоприятную среду для развития этих заболеваний.Старший преподаватель кафедры "Стоматология" ПГУ и стоматолог клиники при университете Елена Скворцова пояснила, что с возрастом уход за полостью рта усложняется, что приводит к размножению патогенных микроорганизмов и развитию воспалительных процессов. Чтобы противостоять этому, ученые ПГУ разработали комплексный метод профилактики и лечения, включающий массаж десен с помощью специального силиконового устройства и ополаскивание полости рта суспензией Chlorella vulgaris.Массажер изготовлен из гипоаллергенного силикона и надевается на большой и указательный пальцы. Рабочая поверхность устройства имеет ребристую структуру: на большом пальце расположено 80 выступов, а на указательном — 120. Такая конструкция позволяет эффективно массировать десны, улучшая кровообращение и укрепляя ткани пародонта. Кроме того, массажер долговечен и поддается антисептической обработке.Суспензия на основе пищевой хлореллы обладает целым рядом полезных свойств. Она устраняет дисбактериоз, оказывает антиоксидантное и иммуностимулирующее действие, способствует заживлению поврежденных тканей и улучшает кровоток. В отличие от традиционных ополаскивателей, таких как хлоргексидин и спиртовые растворы, экстракт хлореллы не вызывает сухости и раздражения слизистой, а также не приводит к привыканию.Курс лечения длится три месяца: после трех недель использования делается недельный перерыв, затем процедура возобновляется. Апробация нового метода показала положительные результаты — ткани пародонта у пациентов, прошедших курс лечения, заметно укрепились, а количество рецидивов снизилось. Метод может применяться не только для лечения, но и для профилактики заболеваний пародонта у пожилых людей.

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