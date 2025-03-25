Medical Xpress: аллергический ринит способен повысить вероятность развития ССЗ

Весенний сезон приносит не только радость от пробуждения природы, но и серьёзные риски для людей, страдающих от аллергического ринита, известного также как "сенная лихорадка". Аллерголог из Больницы Дойлстауна (США) доктор Нора Лин предупреждает, что воспалительные процессы, вызванные аллергией, могут значительно повысить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.Весна становится настоящим испытанием для аллергиков: в этот период растения активно цветут, а в воздухе накапливается пыльца — мощный аллерген. Когда частицы пыльцы попадают в дыхательные пути, организм реагирует выбросом гистамина, что приводит к отёку слизистой, насморку и кашлю. Однако последствия могут быть гораздо серьёзнее, чем просто дискомфорт: воспаление, которое запускается в ответ на аллергены, охватывает не только дыхательные пути, но и весь организм.По словам доктора Лин, в некоторых случаях аллергическая реакция затрагивает костный мозг, где формируются специализированные клетки для борьбы с чужеродными агентами. Если воздействие аллергенов продолжается длительное время, воспаление может принять хроническую форму, создавая дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.Исследование 2018 года показало, что системное воспаление является не только фактором развития, но и причиной прогрессирования ишемической болезни сердца. Главным виновником этого процесса считается атеросклероз — накопление жировых отложений в стенках артерий, что со временем сужает их просвет и затрудняет кровоток.Другой крупный научный труд, в котором приняли участие 603 тысячи человек, подтвердил связь между аллергическим ринитом, астмой и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно результатам исследования, у людей с аллергическим ринитом вероятность развития ишемической болезни сердца увеличивалась на 25%, а риск сердечного приступа — на 20%.Кроме того, дыхательные проблемы, возникающие из-за аллергии, часто мешают людям поддерживать физическую активность, которая необходима для здоровья сердца. На ситуацию также могут влиять и препараты, применяемые для облегчения симптомов аллергии: некоторые из них могут вызывать повышение артериального давления или учащённое сердцебиение, что в долгосрочной перспективе сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.В условиях роста заболеваемости аллергическим ринитом крайне важно уделять внимание не только лечению симптомов, но и профилактике осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой.

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