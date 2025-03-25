Medical Xpress: аллергический ринит способен повысить вероятность развития ССЗ
Весна становится настоящим испытанием для аллергиков: в этот период растения активно цветут, а в воздухе накапливается пыльца — мощный аллерген. Когда частицы пыльцы попадают в дыхательные пути, организм реагирует выбросом гистамина, что приводит к отёку слизистой, насморку и кашлю. Однако последствия могут быть гораздо серьёзнее, чем просто дискомфорт: воспаление, которое запускается в ответ на аллергены, охватывает не только дыхательные пути, но и весь организм.
По словам доктора Лин, в некоторых случаях аллергическая реакция затрагивает костный мозг, где формируются специализированные клетки для борьбы с чужеродными агентами. Если воздействие аллергенов продолжается длительное время, воспаление может принять хроническую форму, создавая дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Исследование 2018 года показало, что системное воспаление является не только фактором развития, но и причиной прогрессирования ишемической болезни сердца. Главным виновником этого процесса считается атеросклероз — накопление жировых отложений в стенках артерий, что со временем сужает их просвет и затрудняет кровоток.
Другой крупный научный труд, в котором приняли участие 603 тысячи человек, подтвердил связь между аллергическим ринитом, астмой и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно результатам исследования, у людей с аллергическим ринитом вероятность развития ишемической болезни сердца увеличивалась на 25%, а риск сердечного приступа — на 20%.
Кроме того, дыхательные проблемы, возникающие из-за аллергии, часто мешают людям поддерживать физическую активность, которая необходима для здоровья сердца. На ситуацию также могут влиять и препараты, применяемые для облегчения симптомов аллергии: некоторые из них могут вызывать повышение артериального давления или учащённое сердцебиение, что в долгосрочной перспективе сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.
В условиях роста заболеваемости аллергическим ринитом крайне важно уделять внимание не только лечению симптомов, но и профилактике осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой.
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