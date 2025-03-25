В РФ создали эндосистему для протезирования поврежденных суставов

Специалисты ЦИТО госкорпорации "Ростех" создали первую в России эндосистему для протезирования поврежденных суставов, изделие заменит импортные аналоги, говорится в сообщении Ростеха.«В России ежегодно делают около 170 тыс. операций эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов. Из них 10-15% - вторичная операция по замене эндопротеза. С уходом иностранных производителей медицинских изделий, в том числе для замены суставов, нашей приоритетной задачей стало создание отечественного оборудования и материалов. Эндосистема, разработанная в ЦИТО, стала первым в стране импортозамещенным изделием, предназначенным для замены эндопротезов, которые отслужили более 15 лет. По оценкам специалистов, в ближайшие 10 лет потребность в этой продукции составит более 135 тыс. штук», — отметил генеральный директор ЦИТО Виктор Спектор, слова которого приводятся в сообщении госкорпорации.Первая операция с применением российской разработки прошла успешно. Врачи установили тазобедренный эндопротез и сделали реконструкцию бедренной кости и вертлужной впадины. Операция продлилась три часа.«Во время оперативного вмешательства использовался оригинальный инструментарий и эндопротез, который мы разработали совместно со специалистами ЦИТО. Мое личное ощущение как оперирующего хирурга, имеющего большой опыт в этом направлении, - наш имплант в отношении инструментария и заложенных технических характеристик не уступает импортным аналогам», — рассказал главный внештатный специалист по травматологии и ортопедии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Дмитрий Шавырин.Эндосистема изготовлена инженерами-разработчиками ЦИТО совместно с врачами-хирургами. Изделие состоит из титанового эндопротеза и дополнительных элементов для компенсации дефектов костей, что обеспечивает надежную фиксацию и интеграцию с костной тканью. Эндосистема разработана в рамках национального проекта "Наука и университеты".

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