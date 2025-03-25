Для быстрого засыпания (и крепкого сна): как влияют белый шум и другие виды шумов

Существуют разные варианты шумов, помогающие засыпать: например, белый шум, коричневый или розовый шумы. Чем они отличаются?Трудности с засыпанием — одна из распространенных медицинских проблем современных людей. Стресс, перегрузка информацией, хронические болезни, некомфортные условия или городская среда с ее звуками и ночным освещением — существует много факторов, которые способствуют их возникновению.Как ни странно, лучше засыпать помогают разные шумы.«Шумы для сна — это ритмичные, успокаивающие звуки, призванные помочь заснуть. В большинстве случаев, когда они помогают, это происходит потому, что такие шумы маскируют раздражающие звуки из внешней среды, способные разбудить спящего взрослого или ребенка», - рассказала MedikForum.ru психолог Анастасия Пешкова.Многие люди знают о существовании белого шума. На самом деле, говорит эксперт, существует далеко не один вид шума, способствующий засыпанию. Благодаря своим успокаивающим свойствам белый шум, а также розовый или коричневый шумы помогают расслабить ваш разум и тело, заглушая отвлекающие, нежелательные для нервной системы звуки. Кроме того, когда такие шумы регулярно воспроизводятся ночью при засыпании, это приучает организм воспринимать их как сигнал о том, что пора успокоиться и погрузиться в сон,«Три наиболее распространенных типов шума для засыпания — это белый шум, коричневый шум и розовый шум, но есть и другие виды, включая фиолетовый и серый шумы. Каждому свойствен свой собственный диапазон звуковых волн».Белый шумЛюди, живущие возле шумных автомагистралей, часто страдают от нарушений сна. Белый шум может быть полезен для них. В его случае воспроизводятся равномерно все звуковые частоты, что создает устойчивый специфический звук, маскирующий все остальные.Недостаток. Некоторые пациенты считают белый шум слишком громким и резким, сравнивая его с помехами в телевизоре, гудением холодильника или кондиционера.Коричневый шумПо сравнению с белым шумом коричневый шум имеет более глубокий, почти грохочущий тон без каких-либо высоких частот. Он может звучать как далекий гром или даже как грохочущие волны океана, что на многих производит успокаивающее, «заземляющее» действие. Считается, что такой тип шума помогает при имеющихся проблемах с гиперактивностью, СДВГ. В то же время научно обоснованных доказательств пользы коричневого шума для сна еще мало.Розовый шумОн обладает более низкой частотой, чем белый шум, что делает его «мягче» (розовый шум характеризуется меньшей резкостью в своих высоких тонах). Считается, что он хорошо подходит для людей, которым нужен более тихий фоновый звук, чтобы задремать.«Пациенты часто предпочитают коричневый и розовый шумы из-за их более мягких и более естественных для человеческого уха характеристик. Такие шумы вызывают ассоциации с морскими волнами или шелестом травы и деревьев, которые могут восприниматься нашей центральной нервной системой как умиротворяющие, расслабляющие и в конечном счете усыпляющие звуки».Фиолетовый шумВ отличие от коричневого шума, фиолетовый шум акцентирует более высокие частоты. Его иногда используют для лечения тиннитуса (навязчивого шума в ушах).Серый шумЧасто используемый в йоге и медитации, серый шум подчеркивает частоты, которые являются как высокими, так и низкими. В отличие от белого шума, серый шум содержит все частоты с одинаковой громкостью, тогда как белый шум содержит все частоты с одинаковой энергией, обеспечивая другой опыт прослушивания.Какой вариант шума лучше всего подходит для быстрого засыпания (и крепкого сна)?Универсального ответа не существует, подходящий шум для засыпания выбирается опытным путем. Тем более, что сегодня нет фактических исследований, основанных на доказательствах, которые бы утверждали, что один шум для сна лучше другого.Исторически сложилось так, что белый шум более известен и популярен как средство борьбы с бессонницей. Во многих случаях он действительно хорошо подходит для блокировки раздражающих фоновых звуков, что облегчает процесс засыпания. В Нью-Йорке в 2021 году проводилось исследование (его результаты были опубликованы журналом Sleep Medicine) с участием людей, живущих в условиях сильного шума. Оно показало, что белый шум ослабляет влияние окружающего шума на сон людей и помогает улучшить его общее качество.

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