JON: диабет 2-го типа меняет мозг так же, как ранние стадии болезни Альцгеймера
Тесты на крысах показали, что грызуны с СД2 находили награду в лабиринте, однако не задерживались рядом с ней, в отличие от здоровых сородичей.
Оказалось, что ППК особей с диабетом генерировала слабые сигналы в ответ на обнаружение цели.
Ученые предполагают, что эти изменения напоминают ранние стадии болезни Альцгеймера, когда мозг уже поврежден, но симптомы еще незаметны.
Открытие может объяснить связь СД2 с деменцией и другими нейродегенеративными заболеваниями. Кроме того, поскольку ППК участвует в регуляции настроения, ее дисфункция может объяснить высокую частоту депрессий у пациентов с диабетом 2-го типа.
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