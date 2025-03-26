Работает как часы: какие доступные продукты особенно эффективно стимулируют пищеварение

Включение этих продуктов в рацион помогает наладить работу пищеварения и восстановить нормальную кишечную флору.Когда пищеварение выходит из строя, мы начинаем страдать от многочисленных неприятных симптомов — спазмов, тошноты, метеоризма, тяжести и болей в животе, запора. Состояние общего здоровья тоже во многом зависит от пищеварительного тракта. Около 80 процентов иммунных клеток организма находятся в кишечнике, и если его микрофлора не сбалансирована, если в ней преобладают недружелюбные бактерии, — это делает нас уязвимыми, подверженными разным инфекциям.«Микробы кишечной флоры могут влиять даже на нашу психику: бактерии кишечника являются важными строительными блоками для нейромедиаторов — серотонина и дофамин. Эти «гормоны радости» играют важную роль в нашем ощущении благополучия, позитивном восприятии жизни», - рассказал MedikForum.ru диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Эксперт подчеркнул, что для хорошего пищеварения и состояния кишечного микробиома важно правильно выстраивать рацион. Специалист обратил внимание, что многие доступные продукты эффективно стимулируют работу пищеварительного тракта, помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры и профилактируют запоры.МалинаОна богата витамином С — этот витамин не только укрепляет иммунную систему, но и положительно влияет на функцию пищеварения. Малина также богата клетчаткой, которая стимулирует деятельность кишечника и тем самым ускоряет транзит пищевых масс.ЦитрусовыеГрейпфруты и помело содержат нарингенин — горькое вещество, которое стимулирует работу печени и извлекает энергию из жира в организме.Апельсины содержат концентрированную дозу витамина С, который, как и малина, стимулирует пищеварение.Всего одного апельсина, грейпфрута или помело в день достаточно, чтобы наладить или поддерживать работу пищеварения.Вода и чайВода ускоряет прохождение пищевых масс по кишечнику.Зеленый чай и черный чай стимулируют обмен веществ и деятельность кишечника за счет содержащегося в них кофеина.Чай из ромашки и фенхеля оказывает расслабляющее действие на пищеварительный тракт, а также обладает противовоспалительным эффектом, поэтому их часто также включают в состав так называемых желудочно-кишечных чаев.Мятный чай содержит эфирные масла, которые активизируют мышцы желудка, стимулируя пищеварение.КефирКефир содержит примерно в десять раз больше полезных бактерий, чем йогурт, и его употребление активизирует процесс переваривания пищи. Помимо того, в кефире присутствует много цинка, крайне полезного для укрепления иммунитета.МиндальОсновная причина, делающая миндаль полезным для нашего пищеварения, — это высокое содержание в нем магния. Магний эффективно оптимизирует работу органов, включая желудок и кишечник. Если нет противопоказаний, съедайте горсть миндаля в день (около 30 граммов) — это идеальная доза.Фасоль и другие продукты, богатые калиемКалий входит в состав пищеварительных соков, а его нехватка ведет к появлению проблемы запоров. Помимо фасоли источниками калия являются бананы, авокадо, картофель, грибы, молочные продукты. Что важно помнить: калий обладает способностью снижать давление.Листовые овощиШпинат, пекинская или кудрявая капуста, листовые салаты — зеленые листовые овощи содержат оптимальное сочетание питательных веществ для улучшения пищеварения: микроэлементов, витаминов и минералов. Чтобы эта смесь оказывала свое действие, важно хорошо пережевывать овощи, ведь пищеварение начинается с выработки слюны.Пшеничные отрубиЕсли вместо сдобной булочки на завтрак вы выберете пшеничные отруби (например, с малиной и йогуртом), то принесете гораздо больше пользы своему пищеварению. Отруби — великолепный источник клетчатки, которая надолго сохраняет чувство сытости и стимулирует рост здоровой кишечной флоры.КофеЕго прием стимулирует повышенное выделение организмом гормона гастрина, который делает процессы пищеварения более активными.Квашеная капустаСодержащиеся в ней молочнокислые бактерии помогают создать в кишечнике более устойчивую к патогенам среду, что способствует развитию здоровой флоры.Лавровый листВходящие в его состав горькие вещества и эфирные масла эффективно стимулируют выработку желудочного сока, что улучшает процесс пищеварения и защищает от неприятных симптомов после еды (например, тяжести в животе или вздутия).Шелуха семян подорожника (псиллиум)Псиллиум содержит слизь, которая разбухает в кишечнике и может оказывать двойное действие: при диарее действует как связующее средство, а при запорах — как средство продвижения каловых масс к выходу.Льняное семяОни обладают тем же эффектом, что и псиллиум, — разбухая, связывают жидкость, увеличивают объем стула и тем самым стимулируют его транзит по кишечному тракту.Что важно помнить: употребляя льняное семя или псиллиум, следует также пить много жидкости — только так эти способствующий пищеварению продукты могут в полной мере проявить свой эффект.Сухофрукты (сливы, изюм)Сливы содержат сорбит, который известен как заменитель сахара, а также обладает слабительным действием. Другие сухофрукты, такие как изюм, инжир, финики или абрикосы, разбухают в кишечнике и продвигают стул вперед.

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