Выявлена скрытая связь между ожирением и нарушениями сна
По данным специалистов, лишний вес повышает риск таких расстройств, как апноэ во сне, бессонницы и синдрома беспокойных ног. В то же время хронический недосып и низкое качество сна провоцируют гормональные нарушения, усиливают аппетит, снижают физическую активность и способствуют накоплению висцерального жира — основного фактора сердечно-сосудистого риска.
Особое внимание в работе уделяется апноэ — состоянию, при котором дыхание человека периодически прерывается во сне. Это ведет к снижению уровня кислорода в крови, скачкам давления и ухудшению сна, а также мешает снижению веса. Ученые отмечают, что даже умеренная потеря массы тела может значительно снизить выраженность симптомов.
Также описана связь ожирения с бессонницей и синдромом беспокойных ног. У женщин с избыточным весом риск развития этих состояний особенно высок — вероятно, из-за влияния гормонов.
Авторы исследования подчеркивают, что недостаток сна не только способствует ожирению, но и ухудшает психоэмоциональное состояние. В результате формируется триада: ожирение, плохой сон и тревожно-депрессивные расстройства, взаимно усиливающие друг друга.
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