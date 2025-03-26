Цедра лимона: Польза и применение

Самый популярный продукт на нашей кухне, пожалуй, лимон. Все мы практически каждый день используем его для приготовления салатов и других блюд, часто добавляем в чай. А вот особое внимание стоит уделять именно цедре лимона.Мы привыкли использовать лимоны для получения сока, который широко применяется как в кулинарии, так и в медицинских целях. Но редко кому из нас приходилось слышать о том, что цедра лимона содержит в 5-10 раз больше витаминов, чем сок этих цитрусовых. И мало кто знает, что своими целебными свойствами лимон во многом обязан именно своей кожуре.Цедра лимона: в чем заключается ее польза?В лимонной цедре содержится большое количество важных для нашего здоровья веществ: эфирное масло лимона, цитронелла, фелландрен, витамин С, лимонная кислота, яблочная кислота, муравьиная кислота, гесперидин, пектин и т. д.Цедра лимона способствует очищению нашего организма от токсинов и обладает омолаживающим эффектом.Помогает справиться со вздутием живота, сокращая объем газов в кишечнике.Благодаря большому количеству содержащихся в ней антиоксидантов, цедра лимона играет важную роль роль в очищении печени.Нормализует пищеварение и помогает избежать появления запора.Высокое содержание в лимонной кожуре различных витаминов (главным образом, витамина С) способствует укреплению иммунной системы. Это помогает избежать возникновения различных инфекций, гриппа, простуды и заболеваний верхних дыхательных путей.Восстанавливает щелочной pH-баланс крови.Снижает повышенное артериальное давление.Успокаивает беспокойство и тревогу.Цедра лимона — отличный натуральный антисептик.Благодаря своим вяжущим свойствам лимонная кожура благотворно воздействует на жирную кожу.Отбеливает зубы и осветляет пятна на коже.Снижает риск развития раковых заболеваний.Цедра лимона против ракаРезультаты недавно проведенных исследований показали, что содержащиеся в цедре лимона вещества являются в 10 раз более эффективными в борьбе с раковыми клетками, чем химиотерапия. Способность лимонной кожуры выводить из организма токсины наряду с большим числом содержащихся в ней питательных микроэлементов имеет решающее значение как в профилактике, так и лечении некоторых видов рака.Недавно были опубликованы результаты исследования, проводившегося с 1970 года, в рамках которого было осуществлено более 20 экспериментов. Было обнаружено, что экстракт цедры лимона способен разрушать злокачественные клетки 12 видов рака. В их число входят рак молочной железы, рак простаты, колоректальный рак и рак поджелудочной железы.Самое ценное заключается в том, что цедра лимона в отличие от медицинских препаратов для лечения онкологических заболеваний не наносит никакого вреда человеческому организму и не обладает никакими побочными эффектами.Как правильно использовать цедру лимонаКак правило, лимонная цедра используется при приготовлении десертов и других блюд, чтобы придать им характерную горчинку. Несомненно, учитывая разнообразные полезные свойства лимонной кожуры, мы могли бы гораздо чаще включать ее в наш рацион.В этом вам помогут 3 простых совета:1. Как получить цедру? Тщательно вымойте лимон и положите его в морозильную камеру. Оставьте его там на несколько часов — цитрус должен хорошо замерзнуть. После этого возьмите терку и натрите кожуру лимона. Как вариант, можно измельчить лимон в блендере. Полученную таким образом цедру можно добавлять в супы, салаты, соки, соусы, различные блюда из макарон и риса, суши и рыбные блюда…2. Если вам захотелось приготовить лимонад, измельчайте лимон в блендере целиком — в этом случае фрукты принесут максимальную пользу здоровью. Конечно, вкус лимонада в этом случае будет немного другим, но напиток останется освежающим и вкусным.3. Тертую лимонную цедру можно использовать при приготовлении коктейлей. Она придаст напиткам неповторимую изысканную нотку.Чай из лимонной цедрыХорошей альтернативой является чай из лимонной цедры. Такой чай позволит очистить организм от токсичных веществ. Также он борется со свободными радикалами, которые накапливаются в теле человека из-за загрязнения окружающей среды, использования химических средств, курения, неправильного питания и других факторов.Этот напиток обладает антибактериальными и противомикробными средствами. А еще он является эффективной профилактикой простудных заболеваний благодаря высокому содержанию витамина С.Ингредиенты1 литр водыцедра и сок двух лимоновмед или стевияПриготовлениеНалейте в кастрюлю или металлический чайник воду и положите лимонную цедру. Кипятите воду на сильном огне в течение 15 минут.После этого снимите ее с огня и добавьте в кастрюлю лимонный сок.В конце можно немного подсластить чай, добавив в него чуть-чуть меда или стевии.Пить такой чай вы можете холодным или горячим. Рекомендуется выпивать его после еды, за исключением завтрака. В этом случае лимонный чай лучше пить натощак, перед приемом пищи.

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