В Барнауле придумали технологию бесконтактной диагностики заболеваний по лицу

Барнаульская предпринимательница Наталья Оглоблина в ИТ не новичок. В 2010-2017 годах разработанные ее студией компьютерные игры завоевали известность. А сейчас вместе с командой при поддержке Фонда содействия инновациям она работает над технологией бесконтактной диагностики заболеваний по лицу.После 2022 года, когда рынок компьютерных игр в стране просел из-за санкций, Наталья не побоялась начать все сначала."Решила заняться чем-то полезным и создать игру для снятия стресса, - вспоминает она. - Изучила тему биологической обратной связи, которую используют при реабилитации людей после инсульта и для психологической подготовки спецназовцев, сотрудников МЧС. С помощью игр с биоуправлением их учат контролировать и управлять своим состоянием, а датчики снимают все физиологические показатели. Но такие комплексы не доступны для большинства".Тогда Наталья со своей командой и придумала, как просто и бесконтактно измерять физиологические параметры и оценивать риски ряда заболеваний. Технология дистанционной фотоплетизмографии позволяет с помощью камеры в телефоне или ноутбуке и искусственного интеллекта смотреть наполнение кровеносных сосудов на лице, считывая показания пульса, сердечных ритмов, частоту дыхания. Уже сейчас прототип программы BioPulse AI довольно точно выявляет мерцательную аритмию.

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