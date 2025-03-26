Лепим красивый пресс и избавляемся от жира в области талии

Специалисты фитнеса утверждают, что статические упражнения позволяют добиться не только отличной растяжки. Они помогут привести мышцы в тонус и избавиться от лишнего веса в проблемных зонах живота, боках и других местах.Перед выполнением упражнением делайте разминку. Дышите правильно. На вдохе выполняйте движения, задерживайте дыхание на несколько счетов, максимально напрягая все мышечные группы. Выполняя выдох, принимайте исходное положение.1. Стойка кобрыАктивное воздействие идет на мышцы живота, плечевого пояса и спины.И. П. – лежа на животе. Вытяните руки перед собой, упритесь ладонями в пол и максимально прогнитесь в пояснице. Выполните 5 повторов, каждый держите 1 минуту.2. Стойка лукаПомогает сделать живот и бока более плоскими, стройными и упругими.И. П. – лежа на животе. Выполняя вдох, возьмитесь ладонями за стопы и потянитесь вверх, помогая себе руками. Постарайтесь поднять руки максимально вверх. Задержите позу на 10-15 секунд, и возвращайтесь исходную позицию. Повторите 5 раз.3. Стойка лодкиПозволяет хорошо растянуть и укрепить мышцы живота, придать им отличный тонус.И. П. – сидя на полу. Выполняя вдох, поднимайте прямые ноги вверх, до угла в 45 градусов. Прямые руки потяните вперед, чтобы они были параллельны ногам, держите ровную осанку. Зафиксируйте эту позицию на 30 секунд, затем вернитесь в исходное положение.4. Стойка стулаУпражнение помогает сжигать складки жира на животе, подтянуть ягодицы, укрепить бедра и мышцы корпуса.И. П. – лежа на спине. Упирайте ноги стопами в пол, на вдохе, таз и поясницу оторвите от пола. Руки расположите вдоль туловища, опирайтесь на лопатки. Зафиксируйте это положение на 30 секунд. Выполняя выдох, возвращайтесь в исходную позицию.5. ПланкаДвижения помогут общему похудению тела и формированию плоского живота, развивает равновесие, укрепляет все мышечные группы.И. П. – ступня одной ноги держит упор ребром, ладонь опирается об пол. Лицо развернут в сторону, верхняя рука лежит на талии, верхняя нога лежит на нижней ноге, все тело выпрямлено и вытянуто в «струну». Вставайте в эту позу 5 раз. Каждый держите по 30 секунд и такой же перерыв между стойками

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