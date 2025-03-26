Выгорание возникает незаметно: какие изменения в образе жизни сигналят о проблеме

Тот, кто игнорирует такие изменения, особенно сильно рискует своим благополучиемСостояние выгорания необходимо профилактировать или корректировать, его последствиями становятся трудности с концентрацией внимания, постоянная усталость и апатия, головные боли, а также как полное психоэмоциональное истощение и депрессия. Такое выгорание не возникает в одночасье, оно развивается последовательно и постепенно, незаметно для окружающих. Этому поэтапному развитию проблемы свойственны определенные изменения в образе жизни человека, и их возникновение никогда не следует игнорировать, подчеркнула .Вот изменения в образе жизни, которые сигналят о проблеме.Сверхурочная работа становится нормой. Многие люди готовы работать больше, чтобы проявить себя. На данном этапе собственные потребности в отдыхе все чаще игнорируются, а переутомление воспринимается как временная трудность или как норма (то есть, не критично). В связи с этим могут проявиться первые физические симптомы: нарушения сна, постоянные головные боли, проблемы с пищеварением или изменения веса.Отрицание проблем. Переутомление становится более интенсивным, все чаще приводит к ошибкам, срывам, конфликтам. Все внимание уделяется работе, что может способствовать появлению личных проблем, которые, однако, игнорируются. Физические симптомы становятся более выраженными.Закрытость от социальных контактов. В состоянии постоянных загруженности и напряжения человек пренебрегает социальной средой, все больше изолируется. Его начинает тяготить трата времени на общение.Деперсонализация и внутренняя пустота. Человека охватывает ощущение, что он потерял себя как личность, он ощущает внутреннюю пустоту и разочарование от осознания того, что жизнь потрачена на выполнение абсолютно неинтересных рутинных обязанностей. Развивается депрессия, способствующая полному психологическому истощению.Причины выгорания. При выгорании нечто изначально положительное (работа) превращается в нечто отрицательное (усталость и опустошение, потеря смысла). С одной стороны, на это влияют внешние обстоятельства: загруженность, давление начальства, отсутствие признания, плохая рабочая атмосфера или слишком высокий уровень ответственности. Но выгорание возникает не только из-за внешних факторов. Пострадавшие часто меняют работу в надежде, что все снова будет хорошо, и это не помогает, поскольку также имеют значение собственное отношение к происходящему в жизни и собственная реакция на внешние факторы.«Внешние факторы часто выступают лишь в качестве триггера для проблемы, которая уже существовала, но еще не проявилась. Ключевой причиной выгорания является то, что человек не умеет говорить «нет», является перфекционистом, испытывает сильную неуверенность в себе и страдает от низкой самооценки, а также не умеет справляться со стрессом».По словам психолога, самым важным шагом в решении проблем является их осознание. Не нужно считать состояние истощения или переутомления, возникающего в условиях постоянной работы и загруженности, чем-то постыдным, слабым и игнорировать, маскировать искусственно радостными эмоциями.«Постарайтесь в такой ситуации получить профессиональную помощь от психотерапевта или откройтесь друзьям, членам семьи, которые вас поддержат».

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