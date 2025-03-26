Фигура при менопаузе: как избежать ожирения, воздействуя на уровень инсулина

У многих женщин менопауза сопровождается не только приливами, но и появлением нежелательных килограммов — что помогает их избежать?В период менопаузы многие женщины испытывают значительный дискомфорт: например, начинают страдать от избыточной потливости с неприятным запахом или от эмоциональных перепадов. Кроме того, без всякого изменения в пищевых привычках у них может увеличиться масса тела.«Во время гормональных изменений в период менопаузы многие женщины испытывают значительный дискомфорт, такой как потливость и эмоциональные перепады. Кроме того, без изменения привычек питания наблюдается увеличение массы тела. Объяснением такого увеличения веса при сохраняемом потреблении энергии является влияние гормональных изменений», - отметила в разговоре с MedikForum.ru гинеколог Елизавета КомароваКак гормональные изменения во время менопаузы влияют на массу тела у женщин?Исследования показывают, что во время менопаузы снижение уровня эстрогена в женском организме ведет к повышению уровня другого гормона — инсулина. Когда мы думаем об инсулине, то обычно думаем о сахарном диабете, но инсулин — это также ключевой гормон ожирения (его активная выработка блокирует сжигание жира). Высокий уровень инсулина способствует отложению запасов жира в организме.Как снижение уровня эстрогена влияет на обмен веществ и массу тела?Инсулин вырабатывается в поджелудочной железе в основном в ответ на глюкозу. Он расщепляется в организме особым гормоном, называемым инсулин-деградирующим ферментом. Чтобы этот фермент работал, женский организм должен содержать достаточно стимулирующего его активность эстрогена. При менопаузе уровень эстрогена падает, и в связи с этим снижается активность фермента, расщепляющего инсулин. Последний накапливается и стимулирует жироотложение, делая фигуру при менопаузе все более полной.«С повышением уровня инсулина из-за ухудшения его распада у женщин во время менопаузы связывают также риски сердечного приступа и инсульта».Как избежать ожирения при менопаузеПомимо заместительной гормональной терапии снизить риск набора веса во время менопаузы можно естественным путем, изменив привычки питания и отказавшись от продуктов, влияющих на уровень инсулина. Нужно перестать употреблять пищу, вызывающую выброс инсулина в организме.«Выработку инсулина прежде всего стимулирует глюкоза, и в менопаузу в первую очередь следует сократить потребление сахара, состоящего из молекул глюкозы и фруктозы. Также нежелательно влиять на уровень инсулина может молочный сахар, поэтому необходимо контролировать употребление молочных продуктов. Крахмалистые продукты, такие как макароны, хлеб, картофель или рис (особенно свежеприготовленные и не охлажденные) тоже способны вызывать быстрый рост уровня инсулина, который вызывает увеличение веса. Фрукты содержат не только фруктозу, но и большое количество глюкозы, есть их без ограничений опасно для фигуры».Почему нельзя допускать ожирения в менопаузуМногие женщины относятся к увеличению веса в период менопаузы как к чему-то неизбежному. Но допускать ожирение при менопаузе нельзя, оно грозит женскому здоровью опасными последствиями. Оно может быть фактором развития диабета 2 типа, появления повышенного кровяного давления, нарушения липидного обмена, проблем с сердцем, печенью и суставами.

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