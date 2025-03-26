Мнение психолога: чем опасно для ребенка длительное кормление грудью

В последнее время в социальных сетях набирает популярность неоднозначный тренд — женщины демонстрируют процесс грудного вскармливания подросших детей, которым может быть пять, девять и даже пятнадцать лет. Они утверждают, что таким образом укрепляют связь с ребенком, заботятся о его здоровье и экономят на детском питании. Однако эта практика вызывает бурные споры и осуждение среди пользователей интернета.На фоне этой дискуссии психолог, психотерапевт и нутрициолог Ирина Мансурова в беседе с «Лентой.ру» выразила свою точку зрения о последствиях длительного грудного вскармливания для психического и физического развития детей. По мнению эксперта, кормление грудью после трех лет может привести к ряду нарушений в развитии ребенка.Мансурова пояснила, что грудное вскармливание не только удовлетворяет потребность малыша в пище, но и выполняет важную психологическую функцию — успокаивает ребенка и создает ощущение безопасности. Однако с возрастом эти механизмы перестают быть актуальными. Примерно в год рефлексы, связанные с сосанием, угасают, и ребенок переходит на новый этап своего развития, который требует формирования новых навыков взаимодействия с окружающим миром.«После 12 месяцев ведущая деятельность ребенка меняется: он начинает активно исследовать мир, учится справляться с эмоциями. Если в этом возрасте грудь остается главным способом успокоения, это может затормозить развитие самостоятельности и навыков саморегуляции», — отметила Мансурова.Кроме того, длительное кормление может негативно сказаться на формировании речевых навыков и развитии лицевых мышц, необходимых для правильного произношения звуков. Привязанность к груди в старшем возрасте также может препятствовать прохождению важного этапа психологической сепарации от матери, что может привести к проблемам с самоидентификацией в будущем.Эксперт подчеркнула, что нередко продолжительное грудное вскармливание необходимо не столько ребенку, сколько самой матери. Для многих женщин процесс кормления становится символом тесной связи с ребенком, и они боятся потерять эту близость. Мансурова советует таким матерям осознать свои страхи и найти другие способы установления контакта с ребенком, не прибегая к кормлению.В завершение психолог рекомендовала матерям, готовящимся к отлучению ребенка от груди, уделить больше внимания другим сферам своей жизни, например, восстановлению отношений с супругом. По словам Мансуровой, задача матери заключается не в удерживании ребенка в состоянии зависимости, а в помощи ему обрести самостоятельность.

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