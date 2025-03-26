Назван фактор, повышающий риск развития рака при кишечном воспалении

Ученые из Кильского университета установили, что белок HKDC1 играет важную роль в развитии колоректального рака.HKDC1, или гексокиназный домен 1, относится к семейству гексокиназ — ферментов, участвующих в углеводном обмене и известных своей способностью "захватывать" глюкозу в клетках. Ранее его связывали с развитием некоторых видов рака, однако его влияние на колоректальный рак оставалось неизученным.Особое внимание ученых привлекла связь HKDC1 с воспалительными заболеваниями кишечника, такими как болезнь Крона и язвенный колит. Эти состояния уже давно ассоциируются с повышенным риском онкологии, и исследователи решили выяснить, может ли HKDC1 быть самостоятельным фактором развития рака. Для этого они провели серию экспериментов на мышах и клеточных моделях.Оказалось, что при повышенной активности HKDC1 раковые клетки начинают бесконтрольно делиться, способствуя росту опухоли. Однако при отключении гена, ответственного за выработку этого белка, деление клеток замедлялось, а опухоли становились более уязвимыми к внешним воздействиям. Эти результаты позволяют предположить, что HKDC1 не только способствует появлению злокачественных образований, но и делает их более устойчивыми к терапии.Теперь перед исследователями стоит задача выяснить, почему у одних людей HKDC1 вырабатывается в больших количествах, чем у других. Кроме того, ученые рассматривают возможность создания препаратов, блокирующих действие этого белка. Такой подход может открыть новые пути для лечения колоректального рака и повысить эффективность существующих методов терапии.

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