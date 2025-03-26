Необычные симптомы проблем с почками: на что необходимо обращать внимание

Нарушения в работе почек — одна из самых распространенных медицинских проблем среди россиян.Имеющиеся данные говорят, что проблемы с почками имеет каждый десятый россиянин, но большинство людей с почечными заболеваниями узнают о них лишь на поздних стадиях. Возникающий в почках патологический процесс может долгое время быть «молчаливым», развиваясь без ярко выраженных симптомов, предупреждают врачи.«Почки — один из самых важных органов в организме человека. Они выполняют множество функций, включая фильтрацию крови, выведение токсинов, регулирование водно-солевого баланса и поддержание артериального давления. Многие знают, что при болезнях почек возникают боли в спине, но проблемы с этим органом могут проявляться не только болевым синдромом, им бывают свойственны и менее очевидные признаки. К сожалению, такие признаки часто остаются без внимания, так как их связь с почками неочевидна», - об этом в беседе с MedikForum.ru рассказал врач-уролог Руслан Гасанов.Какие необычные и малоизвестные симптомы встречаются при заболевании почек:Усталость и слабость. Одним из первоначальных сигналов организма о нарушения работы почек нередко оказывается постоянная усталость и слабость. Такая потеря тонуса объясняется тем, что почки перестают эффективно выводить токсины из организма, что приводит к накоплению вредных веществ в крови. Кроме того, почки участвуют в производстве эритропоэтина — гормона, который стимулирует образование красных кровяных клеток. Если его уровень снижается, может развиться анемия, которая также проявляется усталостью и слабостью.Изменения в мочеиспускании. Проблемы с почками часто отражаются на процессе мочеиспускания, но не всегда бывают очевидными. Например, человек может не замечать, что его моча стала пенистой, более темной или мутной.«Также может измениться частота мочеиспускания: позывы могут участиться (особенно ночью), или, наоборот, стать более редкими. Иногда возникает чувство неполного опорожнения мочевого пузыря или дискомфорт во время мочеиспускания».Кожный зуд и сухость кожи. Когда почки из-за возникших нарушений перестают справляться с задачей своевременного выведения токсинов, такие вещества могут накапливаться в крови, провоцируя раздражение кожи. Это может проявляться зудом, сухостью или высыпаниями. Вдобавок на состоянии кожи может негативно сказываться нарушение баланса минералов и витаминов, обусловленное почечной дисфункцией.Металлический привкус во рту. Проблемы с почками так или иначе нарушают их функцию органа-фильтра и способствуют накоплению токсинов в крови. Увеличение их концентрации может вести к изменению вкусовых ощущений.«Люди с проблемами почек часто жалуются на металлический привкус во рту или неприятный запах изо рта. Это также может сопровождаться потерей аппетита или изменением вкусовых предпочтений».Тошнота. Чувство тошноты тоже может быть следствием накопления токсинов в организме, которые почки не смогли отфильтровать (например, из-за возникшей недостаточности). Как правило, этот симптом ошибочно связывают с проблемами желудочно-кишечного тракта.Одышка. Возникновение одышки обусловливается двумя факторами. Во-первых, накоплением жидкости, которая может откладываться в легких, затрудняя человеку дыхание. Во-вторых, анемией, при которой снижается выработка эритропоэтина, что провоцирует нехватку кислорода в крови, ведущую к появлению одышки.Повышение артериального давления. Почки играют ключевую роль в регулировании артериального давления, и если их функция оказывается нарушена, это может поспособствовать развитию гипертонии.Что важно помнить: высокое давление может быть как причиной, так и следствием проблем с почками.Частый озноб. На то, что организм меняет свою чувствительность к температуре окружающей среды, всегда нужно обращать внимание. Повышенная зябкость может вызываться анемией, связанная с почечной недостаточностью. Люди с проблемами почек часто жалуются на озноб и невозможность согреться.Нарушения сна. Проблемы с почками могут вызывать бессонницу или, наоборот, повышенную сонливость. Это во многом связано с накоплением токсинов в крови, которые влияют на работу нервной системы.Мышечные спазмы. Нарушение баланса электролитов, таких как кальций, фосфор и калий, может привести к судорогам и мышечным спазмам. Это особенно характерно для людей с хронической почечной недостаточностью.Головные боли и проблемы с концентрацией. Связанное с почечной патологией накопление токсинов в крови может негативно сказываться на работе мозга, вызывая головные боли, проблемы с концентрацией внимания, ухудшение памяти. Это также часто сопровождается общей слабостью и апатией.Если вы заметили у себя один или несколько из перечисленных симптомов, особенно если они сохраняются длительное время, важно обратиться к врачу. Ранняя диагностика проблем с почками может предотвратить развитие серьезных осложнений, таких как хроническая почечная недостаточность.Профилактика проблем с почкамиЧтобы сохранить здоровье почек, важно следить за своим образом жизни:Пить достаточное количество воды.Соблюдать сбалансированную диету с ограничением соли и вредных продуктов.Контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови.Избегать чрезмерного употребления алкоголя и курения.Регулярно проходить медицинские обследования, особенно если имеются хронические заболевания, такие как диабет или гипертония.

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