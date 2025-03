Доказано: повторно кипятить воду не так опасно, как вы думаете

Каждый день у всех из нас начинается с чашки кофе или чая. И нередко при этом используется вода, которая осталась с вечера. Но насколько безопасно её кипятить дважды или больше?Большая часть кислорода из воды уходит при первом кипячении. А при втором ситуация особо не меняется. Также в этом случае немного больше становится минералов и солей.Однако проблемой всё это становится только в том случае, если вы много раз кипятите большой объём воды. Если же вы просто дважды вскипятите чайник, то особой угрозы это представлять для здоровья не будет.Согласно данным из статьи Effects of multiple boiling on water quality: a laboratory study журнала The Journal of Water and Health (2020 год), даже после нескольких кипячений в воде количество магния или кальция не превышает безопасную норму.

