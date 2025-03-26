Миллионы людей принимают препараты от изжоги: в чем скрытая опасность таких средств?

Для борьбы с изжогой люди часто прибегают к лекарственным препаратам, которые быстро снимают симптомы. Но их бесконтрольный прием совсем небезопасен.Изжога, хорошо знакомая многим людям своим неприятным чувством жжения за грудиной, возникает из-за заброса желудочного сока в пищевод, что может вызываться различными причинами: перееданием, употреблением острой или жирной пищи, стрессом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Миллионы людей при появлении изжоги прибегают к лекарственным средствам, не задумываясь о том, насколько опасно пить наобум препараты от изжоги и почему их нельзя принимать без назначения врача. В чем заключается скрытая опасность таких средств, рассказала гастроэнтеролог Александра Алисова.Какие средства от изжоги чаще всего используют?Препараты от изжоги можно разделить на несколько групп:Антациды: они нейтрализуют соляную кислоту в желудке, быстро устраняя симптомы.Ингибиторы протонной помпы (ИПП): снижают выработку желудочного сока.Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов: они уменьшают секрецию кислоты, но действуют мягче, чем ИПП.Чем опасен бесконтрольный прием препаратов от изжоги?Риск нарушений пищеварения. Желудочный сок необходим для переваривания пищи, особенно белков. При длительном приеме препаратов, снижающих кислотность, процесс пищеварения нарушается. Это может вести к вздутию живота, тяжести в желудке, неполному усвоению питательных веществ.Риск инфекций. Соляная кислота в желудке выполняет защитную функцию, уничтожая патогенные бактерии и вирусы. Снижение кислотности, возникающее из-за приема средств от изжоги, повышает риск инфекций, таких какКишечные инфекции (например, сальмонеллез).Пневмония (спровоцированная попаданием бактерий из желудка в дыхательные пути).Дефицит витаминов и минералов. Некоторые питательные вещества, такие как витамин B12, железо, кальций и магний, усваиваются только в кислой среде. Длительный прием препаратов от изжоги может вызвать проблемы с их усвоением и такие нарушения какАнемия (из-за дефицита железа и витамина B12);.Остеопороз (из-за недостатка кальция);Слабость и судороги (из-за нехватки магния).Синдром рикошета. При резком прекращении приема препаратов от изжоги (особенно ИПП) может возникнуть синдром рикошета. Это состояние, при котором выработка желудочного сока резко увеличивается, что ведет к появлению еще более сильной изжоги. В результате человек попадает в замкнутый круг: чем больше он принимает препаратов, тем сильнее становится зависимость от них.Повреждение почек. Длительный прием ИПП может увеличить риск заболеваний почек, включая хроническую почечную недостаточность. Это связано с тем, что препараты могут вызывать воспаление в почках и нарушать их функцию.Повышенный риск переломов. Длительное использование ингибиторов протонной помпы связано с уменьшением плотности костей, что повышает риск переломов, особенно у пожилых людей. Это происходит из-за нарушения усвоения кальция.Маскировка серьезных заболеваний. Следует помнить, что изжога может быть симптомом серьезных заболеваний, таких как гастрит, язва желудка или даже рак. Прием препаратов от нее без консультации врача может «замаскировать» эти состояния, усложнить их диагностику.Когда обращаться к врачу?Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если:Изжога возникает чаще 2 раз в неделю.Симптомы сопровождаются болью, тошнотой или рвотой.Вы заметили потерю веса или неприятные, странные ощущения при глотании.

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