IJMS: экстракт подорожника помогает бороться с болезнью Лайма

Экстракт подорожника может уничтожать бактерии, которые вызывают болезнь Лайма — инфекционное заболевание, которое поражает кожу, суставы, сердце и нервную систему. К такому выводу пришли ученые из Таллиннского технического университета.Болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз) вызывается бактериями рода Borrelia. Без лечения она приводит к стойкому нарушению жизнедеятельности и инвалидизации человека. Болезнь Лайма также называют клещевым боррелиозом, поскольку иксодовые клещи (лесной и таежный) заражаются при питании кровью инфицированных животных (грызунов, оленей, птиц), а затем — присасываются к коже человека.Ученые объяснили, что от 10 до 30% пациентов не выздоравливают полностью после курса антибиотиков. Дело в том, что бактерии Borrelia развивают новые механизмы для выживания. Исследователи задались целью найти природные вещества, эффективно уничтожающие Borrelia. Они сосредоточились на подорожнике большом (Plantago major) и подорожнике ланцетолистном (Plantago lanceolata).Из свежесобранных растений изготовили экстракты, которыми обработали образцы B. burgdorferi — штамм возбудителя болезни Лайма, склонный к формированию прочных защитных биопленок. Результаты показали, что комбинированный экстракт подорожника снижал количество жизнеспособных бактерий на 85%.Когда экстракты тестировали по отдельности, результативность была ниже. Ученые предположили, что именно сочетание фитохимических веществ усиливает противомикробную активность. Исследователи также обнаружили, что экстракты P. major и P. lanceolata подавляли способность бактерий к образованию биопленок на 30%.По словам ученых, их открытие может поспособствовать созданию новых методов лечения болезни Лайма без антибиотиков. Ранее такие же многообещающие свойства выявили у другого растения — дикого тимьяна (Dispsacus fullonum).

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