Тяжелее или легче: почему наш вес меняется в течение дня — причины, норма и патология

Вес тела меняется под влиянием многих факторов, поэтому ваши весы могут показывать разные цифры в разные дни. Однако наряду с естественными причинами этих колебаний провоцировать их также могут патологии.Наш вес действительно может измениться в течение дня или ночи, и это является вполне нормальным, если учитывать, что на массу тела влияют физиологические процессы: употребление пищи, питье жидкостей, потоотделение или мочеиспускание.«Вес может увеличиваться на 1–2 килограмма из-за задержки воды после употребления соленой пищи, а также вследствие обильного питья или перед менструацией у женщин. Подобные колебания веса — это норма. Однако резкие изменения веса, при которых масса тела увеличивается на более чем 2–3 кг за сутки, могут быть сигналом об имеющихся патологиях. Например, такие колебания могут указывать на проблемы с почками, сердцем или на гормональные нарушения», - предупредила в разговоре с MedikForum.ru эндокринолог Александра Алисова.Врач уточнила, в связи с какими факторами может меняться вес на протяжении дня или ночи, и когда такие изменения должны настораживатьПрием пищи и опорожнение кишечникаНорма: вес увеличивается после еды и уменьшается после посещения туалета.Возможная патология: если вес не снижается после дефекации или мочеиспускания, это может быть признаком запора, отеков или других нарушений.Потоотделение и дыханиеНорма: за ночь человек теряет до 0,5–1 кг за счет испарения воды через кожу и дыхание.Возможная патология: чрезмерная потеря веса за ночь (более 1–2 кг) может объясняться избыточной потерей жидкости, обезвоживанием или нарушением обмена веществ (провоцировать последнее могут разные заболевания).Физическая активностьНорма: после тренировки вес может временно снизиться из-за потери жидкости вместе с потом.Патология: если вес не восстанавливается после восполнения жидкости, это может указывать на чрезмерную потерю электролитов.Гормональные измененияНорма: у женщин вес может колебаться в течение менструального цикла из-за задержки воды — во второй половине цикла (после овуляции) и перед началом менструации происходит его прибавка (обычно на 1–3 кг), а после начала менструации, когда уровень гормонов снижается и жидкость выводится из организма, вес нормализуется.Патология: резкие изменения веса без видимой причины могут вызываться заболеваниями щитовидной железы.Гипотиреоз (снижение функции железы) сопровождается замедлением обмена веществ, вызывающим задержку жидкости в тканях. Прибавка веса за день может составлять 3 кг.Гипертиреоз (повышение функции железы) связан с ускоренными процессами метаболизма, из-за которых усиливается потоотделение и потеря жидкости. Потеря веса за день может составлять 1,5 кг (при отсутствии компенсации жидкости).«При синдроме Кушинга вес тоже может измениться за день. Свойственный данной патологии избыток кортизола нарушает водно-солевой баланс и вызывает задержку жидкости, которая особенно интенсивно накапливается в области лица, живота и конечностей. За день таким образом вес может увеличиться на 1–3 кг».Заболевания почекКогда из-за почечных патологий нарушается выведение жидкости из организма, возникают отеки и увеличивается вес — за день он может вырасти на 2–5 кг и более.Сердечная недостаточностьВ случае этой патологии сердце не справляется с перекачиванием крови, что способствует застою жидкости в тканях и появлению отеков — вес может увеличиться за день на 2–3 кг.Сахарный диабетДиабету (прежде всего, неконтролируемому) свойственны колебания уровня глюкозы и инсулина в крови которые специфическим образом влияют на водно-солевой баланс и обмен веществ. В результате может произойти резкая прибавка или, наоборот, потеря веса:Прибавка — до 1-2 кг за день из-за задержки жидкости при высоком уровне глюкозы.Потеря — до 1-2 кг из-за обезвоживания при частом мочеиспускании или недостатке инсулина.Онкологические заболеванияОпухоли могут нарушать обмен веществ, вызывать задержку жидкости, способствующую увеличению веса. Но также из-за них вес может снижаться.Прибавка: до 1–3 кг за день из-за отеков (например, при поражении печени, почек или лимфатической системы).Потеря: до 1,5 кг за день из-за потери аппетита, обезвоживания или распада тканей.Колебания веса: как отличить норму от патологииСледующие симптомы указывают на естественные изменения массы тела:Изменения веса в течение суток не превышают 3 кг;Прослеживается связь изменений веса с приемом пищи, походами в туалет или физической активностью, у женщин — с менструальным циклом.Вес стабилизируется в течение дня после устранения причины его изменения.Симптомы, которые указывают на патологическую причину колебания веса.Вес меняется более чем на 2–3 кг за сутки без очевидных причин — это нельзя связать с питанием, питьем или физическими нагрузками.Колебания веса сопровождаются неблагополучными изменениями, такими как отеки, одышка, слабость, потливость, головная боль, нарушения аппетита, изменившаяся частота посещения туалета и другие.Наряду с краткосрочными колебаниями веса можно заметить явное увеличение или снижение веса за более продолжительный период.Что делать при подозрении на патологию?Следите за весом: взвешивайтесь в одно и то же время (утром, натощак, после посещения туалета).Обратитесь к врачу: если колебания веса значительны и сопровождаются другими нежелательными симптомами.Пройдите обследование: анализы крови, мочи, УЗИ, гормональные тесты помогут выявить причину.

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