Повод для беспокойства: как разные патологии проявляются в состоянии покоя
Когда мы находимся в состоянии покоя, организм не подвергается физическим или эмоциональным нагрузкам. В такие моменты, на первый взгляд, не может возникать ничего опасного, ведь мы отдыхаем и не испытываем никакого напряжения. Однако разным проблемам со здоровьем присущи симптомы, которые проявляются именно в спокойной обстановке — например, когда мы просто лежим на диване.
«В состоянии покоя тело может сигнализировать о серьезных патологиях, требующих внимания и своевременной диагностики», - на это обратила внимание терапевт Ирина Андреева.
Повышенное артериальное давление. Взрослым людям важно контролировать свое артериальное давление, ведь его повышение — один из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт. Показатели давления нужно проверять независимо от самочувствия, и в том числе это нужно делать в состоянии покоя. Их высокие цифры (140 и выше) у человека, который просто лежит является поводом для беспокойства и обращения к врачу. Такое давление в покое нередко оказывается предвестником инсульта или возникает при серьезных патологиях почек.
Учащенное сердцебиение (тахикардия). В состоянии покоя нормальная частота сердечных сокращений (ЧСС) составляет 60–90 ударов в минуту. Если сердцебиение учащается и начинает превышать 90 ударов в минуту без физической нагрузки, это может указывать на:
Нарушения работы щитовидной железы (гипертиреоз).
Анемию.
Сердечную недостаточность.
Тревожные расстройства.
Если во время отдыха вы начинаете внезапно ощущать, что сердце бьется чаще, не оставляйте это без внимания.
Одышка.Когда она возникает без всякой нагрузки или в состоянии покоя, это сигнализирует о том, что организм не получает достаточно кислорода. Причины такой нехватки кислорода могут быть следующими:
Сердечная недостаточность: сердце не справляется с перекачиванием крови.
Заболевания легких: возникает нарушение газообмена в легких ( такое бывает при астме или ХОБЛ).
Анемия: снижается уровень гемоглобина и вместе с этим ухудшается способность крови переносить кислород.
Боль в груди.Появляясь в покое, она может говорить о проблемах с сердцем или о неврологических нарушениях. Вот ее возможные причины:
Ишемия сердца: возникает недостаток кровоснабжения сердечной мышцы.
Воспаление: болевые ощущения во время отдыха могут указывать на перикардит или плеврит (воспалительные патологии разных частей сердца).
Невралгия: боль в покое возможна при защемлении нервов.
Отеки. Возникая в те моменты, когда человек лежит или отдыхает, они обычно обуславливаются задержкой жидкости.
Почему жидкость начинает задерживаться в тканях:
Имеется сердечная недостаточность: в ее случае замедляется процесс кровообращения, кровь застаивается из-за ослабления сердца, не способного качать ее с прежней активностью.
Имеются заболевания почек: такие патологии обычно нарушают процессы выведения жидкости.
Имеется варикоз: варикозное расширение вен характеризуется слабостью венозных стенок, что способствует застою крови, а с ним и задержке жидкости.
Боли в суставах и мышцах. Болевые ощущения в состоянии покоя во многих случаях обостряются из-за имеющихся воспалительных процессов, затрагивающих как костные структуры, так и мягкие ткани.
Воспаление: боли, вызываемые воспалением, возможны в состоянии покоя при артрите или аутоиммунных заболеваниях.
Фибромиалгия: при ее развитии нарушается восприятие боли нервной системой, человек жалуется на боли (в том числе в покое) без физических причин.
Потливость. Если вы не занимаетесь спортом, а просто лежите перед телевизором или спите, но ваше тело активно выделяет пот, не оставляйте это без внимания.
Потливость в покое может быть вызвана:
Инфекциями: пот выделяется из-за того, что иммунная система в попытках уничтожить вирус или бактерию включает механизм воспалительной реакции и повышает температуру.
Гормональными изменениями (например, возникает у женщин при климаксе).
Онкологией: возникающие в организме опухоли могут вызывать системные нарушения, сопровождаемые потоотделением.
Судороги в ногах.Чаще всего такие судороги в покое возникают из-за дефицита электролитов: магния, калия или кальция.
При недостатке магния мышцы не могут расслабиться, что приводит к спазмам и судорогам.
При недостатке кальция мышцы становятся гипервозбудимыми, что способствует их непроизвольным спазмам.
При недостатке калия нарушается передача нервных импульсов, что вызывает хаотичные сокращения мышц.
Поскольку в состоянии покоя кровообращение замедляется, мышцы получают меньше питательных веществ и кислорода — это усугубляет неприятные последствия дефицита электролитов. Также судороги в ногах возможны из-за нарушения кровообращения, варикоза и застоя крови в венах.
Головокружение и слабость. В состоянии покоя появление этих симптомов часто указывает на гипотонию, при которой снижается давление и ухудшается кровоснабжение мозга.
Что может вызывать гипотонию в состоянии покоя:
Снижение активности симпатической нервной системы: в покое уменьшается выброс адреналина, что приводит к расслаблению сосудов и падению давления.
Замедление сердечного ритма: в этом случае снижается объем перекачиваемой крови и ее давление на стенки сосудов.
Гормональные изменения: например, вызванные гипотиреозом.
Побочные эффекты лекарств: гипотензивные препараты или диуретики могут чрезмерно снижать давление в покое.
Сердечная недостаточность: слабое сердце не справляется с перекачиванием крови в покое.
Если давление в покое падает значительно и сопровождается головокружением, слабостью или обморочными состояниями, это требует внимания и консультации врача.
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