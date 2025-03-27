Aging: воспаление – главный фактор старения клеток

Исследователи из Вагенингенского университета и исследовательского центра выяснили, что воспаление оказывает наибольшее влияние на сокращение теломер – маркеров клеточного старения. Результаты основаны на данных более семи тысяч американцев.Теломеры — это защитные концевые участки хромосом, которые с возрастом становятся всё короче. Если теломеры укорачиваются до критического уровня, это приводит к проблемам с делением клеток, что ускоряет процессы старения и повышает риск развития возрастных заболеваний. Раньше считалось, что здоровый образ жизни способен замедлить этот процесс. Однако недавнее исследование показало, что ключевым фактором является уровень воспаления.Ученые проанализировали более 100 параметров, включая питание, физическую активность, курение и биомаркеры крови, у трех возрастных групп: 20–39 лет, 40–59 лет и 60–84 лет. Наиболее значимой связью с длиной теломер обладали возраст, уровень С-реактивного белка – маркера воспаления – и уровень гамма-токоферола, одной из форм витамина Е. Особенно сильное влияние воспаления наблюдалось у молодых и людей среднего возраста.Это открытие меняет представление о профилактике старения: вместо акцента на антиоксиданты и диеты основной фокус должен быть на снижении хронического воспаления. Хотя исследование не доказывает причинно-следственную связь, оно подчеркивает необходимость дальнейших долгосрочных работ. На данном этапе ученые планируют сосредоточиться на борьбе с хроническим воспалением как наиболее эффективной стратегии для продления молодости и профилактики возрастных заболеваний.

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