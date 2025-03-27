Лекарства могут не потребоваться: что помогает справиться с весенней простудой

В некоторых случаях для лечения простуды могут не потребоваться лекарства — организму бывает достаточно отдыха, гидратации, хорошего питания и приема витаминов.В России сейчас наблюдается высокий уровень заболеваемости ОРВИ — причинами этого эксперты называют ослабление организма людей после зимы, влияние нестабильной погоды, а также дефицитные состояния, вызванные нехваткой витаминов, макро- и микроэлементов. Весеннюю простуду могут вызвать множество вирусов (около 200). Поскольку число вирусов так велико, и они к тому же разнообразны, вероятность формирования иммунитета к ним снижается — поэтому «подхватить» весной простуду особенно легко. Проникая в организм, ее вирусы вызывают воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что в свою очередь способствует появлению типичных симптомов, включая насморк, першение в горле и кашель, осиплость голоса — об этом в беседе с MedikForum.ru напомнила врач общей практики Татьяна Захарова.«Инкубационный период, то есть период между заражением и проявлением симптомов составляет от двенадцати часов до трех дней. Сама простуда обычно длится от семи до десяти дней. Каждый организм по-разному реагирует на нее: у одних людей восстановление может происходить быстрее, а у других — дольше».Можно и справится с простудой без лекарств?Да можно. По словам специалиста, существует много нелекарственных способов помочь своему организму выздороветь в случае простуды.«Чего никогда не нужно добиваться при простуде — это избавления от инфекции за два дня, какими бы средствами вы не пользовались. Организму нужно время, чтобы восстановиться. Если вы будете только подавлять симптомы простуды, не давая себе времени на восстановление, то рискуете усугубить инфекционный процесс».Что помогает справиться с весенней простудой без лекарствОтдых: достаточно отдыхайте и спите, чтобы дать организму возможность восстановиться. Это поможет быстро выздороветь.Гидратация: нужно пить много воды, несладкого чая, морсов или компотов без сахара, а также бульонов, чтобы насыщать организм жидкостью и разжижать слизь.Здоровое питание: следует питаться разнообразно и полноценно, есть то, что кажется особенно вкусным.Промывание носа: нужно периодически промывать нос изотоническим солевым раствором, чтобы удалить слизь и патогены.Проветривание: свежий воздух и солнечный свет, проникающие в квартиру, естественным образом уничтожают многие патогены.Какие витамины особенно полезны в это времяВитамин С. Известен своими иммуностимулирующими свойствами. Он содержится в цитрусовых, таких как апельсины, лимоны и грейпфруты, а также в перце, киви и ягодах.Витамин D. Именно его дефицит серьезно ослабляет иммунную систему к концу зимы. Витамин D можно получить, находясь под воздействием солнечного света, а также употребляя в пищу жирную рыбу, яйца и обогащенные им молочные продукты.Витамин А. Очень важен для здоровья слизистых оболочек, которые являются естественным барьером для вирусных частиц. Он содержится в таких продуктах, как морковь, сладкий картофель, шпинат.Витамин Е. Действует как антиоксидант и может поддерживать иммунную систему. Хорошими источниками витамина Е являются орехи, семена, растительные масла и зеленые листовые овощи.Витамин B6. Важен для образования антител и функционирования иммунной системы. Он содержится в таких продуктах, как курица, тунец, нут, картофель.Цинк. Также играет важную роль в укреплении иммунной системы, поддерживая функцию различных иммунных клеток и помогая уменьшать воспаление.Многие врачи сходятся в мнении, что весной можно принимать витаминные комплексы, содержащие перечисленные вещества.Что еще включить в рацион для укрепления организмаИмбирь. Обладает антиоксидантным действием, а благодаря своей остроте он также стимулирует кровообращение, благодаря чему наши иммунные клетки эффективнее борются с возбудителями инфекции.Чеснок. Содержит, помимо прочего, вещество аллицин, которое улучшает защиту организма от простуды.Лимон. Один средний лимон содержит около 20 мг витамина С, а также много витамина B6.Куркума. Обладает противовирусным действием и укрепляет иммунную систему, стимулируя иммунные клетки.Мед. Не только эффективен против сухого кашля, но и благодаря своему антибактериальному действию быстро и надежно укрепляет иммунную систему.Что значит запущенная простуда?Если простуда не проходит в течение 14 дней или продолжает возвращаться после выздоровления, пора обратиться за медицинской помощью. Запущенная простуда может стать причиной опасных воспалительных процессов, синусита или пневмонии, их появления лучше не допускать.

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