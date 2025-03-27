Врач назвала 8 продуктов, улучшающих работу мозга

Некоторые продукты питания способны оказывать положительное влияние на работу мозга, улучшая память, концентрацию и общее состояние когнитивных функций. Врач Айгуль Арсланова, заведующая ОМП поликлиники №50 Уфы, в интервью UfaTime.ru назвала восемь продуктов, которые могут помочь в поддержании здоровья мозга и улучшении его работы.По словам специалиста, мозг – один из самых энергозатратных органов, потребляющий около 20% всей поступающей в организм энергии. Поэтому правильный выбор продуктов важен не только для повышения когнитивных способностей, но и для общего самочувствия.Жирная рыбаСкумбрия, лосось и сардины богаты омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для поддержания структуры клеточных мембран нейронов. Они способствуют улучшению памяти и помогают мозгу адаптироваться к новым условиям.Орехи и семенаГрецкие орехи, миндаль и семена подсолнечника содержат витамин E, замедляющий старение клеток мозга. Магний, присутствующий в орехах, способствует улучшению памяти и концентрации.ЯгодыЧерника, клубника и малина богаты антиоксидантами, которые защищают нейроны от окислительного стресса. Антоцианы в составе ягод способствуют улучшению кровообращения и памяти.Зеленые листовые овощиШпинат, брокколи и другая листовая зелень содержат витамины K, C и E, поддерживающие работу мозга и замедляющие когнитивные нарушения.Цельнозерновые продуктыОвсянка, киноа и коричневый рис богаты сложными углеводами, обеспечивающими стабильный уровень сахара в крови и равномерное поступление энергии в мозг.Темный шоколадФлавоноиды в составе темного шоколада (с содержанием какао от 70%) улучшают кровообращение в мозге, повышают концентрацию и могут улучшить настроение.Специи и травыКуркума, благодаря содержащемуся в ней куркумину, обладает противовоспалительными свойствами и может улучшать память. Аромат розмарина, по данным исследований, способствует концентрации.Чай и кофеКофеин в этих напитках стимулирует работу мозга, улучшает внимание и память. Зеленый чай также содержит антиоксиданты и аминокислоту L-теанин, которая способствует расслаблению без потери концентрации.Айгуль Арсланова подчеркивает, что эти продукты не могут заменить сбалансированное питание, однако их регулярное включение в рацион поможет поддерживать здоровье мозга и улучшать когнитивные функции.

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