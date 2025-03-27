Neurology: ранние признаки проблем с сердцем связаны с уменьшением объема мозга

Люди, у которых наблюдаются ранние признаки проблем с сердцем, также могут иметь изменения в здоровье мозга, которые могут быть ранними признаками слабоумия, например, потеря объема мозга, согласно метаанализу, опубликованному в сети в Neurology. Метаанализ не доказывает, что ранние проблемы с сердцем вызывают потерю клеток мозга; он лишь показывает связь.«Этот обзор показывает, что лучшее здоровье сердца связано с большим объемом мозга, что позволяет предположить, что сохранение функции сердца может способствовать поддержанию здоровья мозга, памяти и навыков мышления в процессе старения», — сказал автор метаанализа Фрэнк Дж. Уолтерс из Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме, Нидерланды. «Эти результаты подчеркивают важность раннего выявления и лечения заболеваний сердца».Метаанализ включал семь исследований из Европы и США с общим числом участников 10 889 человек, средний возраст которых составил 67 лет. В исследованиях измерялись ранние признаки проблем с сердцем, включая систолическую и диастолическую дисфункцию.Систолическая дисфункция — это когда левый желудочек сердца не может нормально сокращаться и эффективно перекачивать кровь. Диастолическая дисфункция — это когда левый желудочек не расслабляется должным образом между ударами сердца и не наполняется кровью. В исследованиях также использовалось МРТ-сканирование мозга для измерения объемов мозга.Метаанализ показал, что люди с умеренной или тяжелой систолической дисфункцией с большей вероятностью имели меньший общий объем мозга, чем люди с нормальной систолической функцией. Люди с диастолической дисфункцией также имели меньший общий объем мозга и меньший объем в области гиппокампа мозга, которая играет роль в памяти.«Метаанализ показывает, что даже легкая диастолическая дисфункция связана с неблагоприятным состоянием мозга», — сказал Уолтерс. «Оценка людей с проблемами сердца, особенно с нарушением диастолической функции, на предмет проблем с памятью и навыками мышления может помочь нам обнаружить любое снижение когнитивных способностей на ранней стадии и начать вмешательство».Уолтерс отметил, что необходимы дополнительные исследования для изучения взаимосвязи между здоровьем сердца и здоровьем мозга, в частности, чтобы связать результаты визуализации с важными результатами в отношении здоровья.Ограничением метаанализа было то, что большинство участников были белыми людьми, поэтому результаты нельзя распространить на более разнообразные группы населения.

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