Определены лучшие для здоровья диеты
Исследователи изучили, как различные диеты влияли на продолжительность жизни и здоровье участников. Среди всех моделей питания, наибольшее влияние на здоровое старение оказали такие диеты, как средиземноморская, планетарная и диета с низким гликемическим индексом. Оказалось, что люди, придерживавшиеся этих рационов, сохраняли физическое и когнитивное здоровье до 70 лет и дольше.
Особое внимание ученые уделили растительным продуктам, отказу от ультрапереработанных продуктов, таких как фастфуд и напитки с высоким содержанием сахара. Диеты, включающие много фруктов, овощей, цельных злаков и полезных жиров, улучшали общее состояние здоровья и замедляли возрастные изменения в организме.
Также было отмечено, что снижение потребления обработанного мяса и сладких напитков связано с меньшим риском развития хронических заболеваний и лучшими показателями здоровья.
Ученые подчеркивают, что хотя универсальной диеты не существует, здоровое питание с упором на растительные продукты и умеренным количеством продуктов животного происхождения способствует сохранению здоровья в пожилом возрасте.
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