Изменяют ли вам? 7 признаков, что в отношениях вас скорее всего обманывают

Существуют модели поведения и признаки, которые могут указывать на то, что любимый человек вам неверен.Подозрения в измене — тяжелое испытание, но важно подходить к этой ситуации с холодной головой, не делать поспешных выводов. Прежде чем выдвигать резкие обвинения, следует понаблюдать за поведением партнера. Некоторые его особенности могут говорить, что в отношениях вас действительно обманывают.Чувство виныОбычно довольно быстро можно понять, когда кто-то чувствует себя виноватым. Если вы начинаете то и дело слышать комплименты в свой адрес, получать цветы или подарки без видимых причин, возможно, вам действительно следует присмотреться, чтобы понять, что может за этим стоять.«Люди, состоящие в интрижке, часто испытывают чувство вины перед своей второй половиной и пытаются компенсировать эти неприятные чувства добрыми делами, жестами или поступками», - рассказала MedikForum.ru психолог Анастасия Пешкова.Организованный досугВаш партнер постоянно пытается что-то организовать, и практически все свободное время оказывается занято каким-то мероприятиями и событиями? Попробуйте разобраться: так было всегда или стало происходить только в последнее время? Такие усилия по проведению досуга может объясняться тем, что изменщик старается по максимуму вас занять, чтобы у вас не оставалось времени на раздумья, поиски доказательств и пристальное внимание к нему самому.Измененное либидоКонечно, оно часто зависит от естественных перепадов настроения, гормонов и текущей ситуации. Однако если вы заметили внезапные, радикальные изменения в своей сексуальной жизни, это может быть признаком неверности партнера. Измена может быть причиной как ослабления интимной жизни, так и, наоборот, ее неожиданной активизации и разнообразия. В частности, ее усиление может быть связана с угрызениями совести изменщика и попытками загладить свою вину, или же с возросшей самооценкой партнера из-за отношений на стороне.ГиперчувствительностьЭто тоже может быть признаком того, что ваш партнер вам изменяет. Необходимость скрывать «незаконную» связь, изворачиваться и обманывать так или иначе оказывает напряженное воздействие на психику неверного партнера, что сказывается на его настроении и поведении. Например, могут возникать перепады настроения, преувеличенная обида на шутки, болезненные реакции на обычные замечания и вопросы.Отсутствие домаНеожиданная сверхурочная работа, участившиеся командировки и встречи с друзьями, регулярные походы в магазин за любой мелочью, появление хобби, требующего постоянных отлучек, — возможно, ваш партнер использует как можно больше поводов уйти из дома, потому что ему есть что скрывать.Изменения во внешностиПартнер стал больше внимания уделять своей внешности: прическе, одежде, парфюму. Может произойти неожиданная смена имиджа, или человек начинает активно худеть, заниматься спортом, стремится выглядеть моложе — это может быть признаком того, что он пытается произвести впечатление на кого-то другого. Также у него могут появляться новые аксессуары или вещи, происхождение которых он не может внятно объяснить.Подозрительные действия с телефономПартнер стал уходить в другую комнату для звонков (чего раньше не делал). Постоянно держит телефон при себе, быстро переключает экран или закрывает приложения при вашем появлении. Установил пароли на устройства, которых раньше не было.Финансовые измененияПроисходят необъяснимые траты: снятие наличных, покупки, о которых вы не знали. Также скрываются чеки или выписки по карте, а ваши расспросы об этом вызывают какую угодно реакцию, но только не спокойное объяснение.Как не ошибиться в своих подозрениях?Не делайте поспешных выводов. Некоторые признаки могут быть связаны не с изменой, а с усталостью, стрессом или проблемами на работе.Понаблюдайте за поведением. Обратите внимание, насколько часто и в каких ситуациях проявляются подозрительные действия.Поговорите. Спокойно обсудите свои переживания, не обвиняя и не нападая.Ищите доказательства, но не нарушайте личные границы. Взломы аккаунтов, чтение переписок или слежка могут разрушить доверие и уважение к вам, даже если измены нет.Что делать, если подозрения подтвердились?Дайте себе время:Не принимайте решений в эмоциональном состоянии. Осознайте свои чувства: боль, гнев, разочарование.Поговорите с партнером:Обсудите ситуацию, чтобы понять причины измены. Это может быть кризис в отношениях, личные проблемы партнера или его неготовность к обязательствам.Решите, что делать дальше:Простить: если вы оба готовы работать над отношениями и восстанавливать доверие.Расстаться: если измена стала последней каплей или партнер не проявляет желания меняться.Обратитесь за поддержкой:Психолог или семейный терапевт поможет разобраться в чувствах и принять решение.

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