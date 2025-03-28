Онколог назвал химиотерапию неэффективной в лечении рака почки

Врачи используют иные методы.При возможности новообразование парного органа удаляют, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Андрей Пылёв.«Лечение рака почки — это не всегда хирургия. Это хирургия, если она возможна. В ряде случаев опухоль удаляется даже при метастатическом процессе, если состояние пациента позволяет, если это не тяжёлый больной. Если опухоль удаётся убрать радикально, и мы уверены, что никаких других проявлений болезни нет, — таким пациентам ничего не назначают, они просто наблюдаются. Если процесс распространённый, требуется системное лекарственное лечение, то назначается дополнительная лекарственная терапия. Химиотерапия как таковая при данном типе опухоли не работает. Сейчас это в первую очередь иммунотерапия, таргетная терапия и комбинация иммунотерапии и таргетной терапии. После трансплантации почки может возникнуть рак, конечно. Более того, это нередкая и не невозможная история. У меня были такие пациенты. Были пациенты, у которых в трансплантированной печени возникает рак».

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