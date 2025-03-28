Мелена: когда черный дегтеобразный стул становится тревожным симптомом

Черный стул, напоминающий деготь, может возникать как видимое безвредное изменение в работе пищеварения, или как потенциально опасный симптом серьезных проблем со здоровьем.Если ваш рацион существенно не изменился, но стул стал черным и дегтеобразным, то первое о чем следует подумать, — записаться на прием к врачу. Такое изменение со стулом известно как мелена — данное состояние может вызываться внутренним кровотечением, об этом предупредила гастроэнтеролог Александра Алисова.Каким становится стул, когда возникает мелена::Нетипично темного, практически черного оттенка;Липкой консистенции;Блестящим;Дурно пахнущим.«Мелена может означать возникшее кровотечение в пищеводе, желудке или двенадцатиперстной кишке. Чтобы возник дегтеобразный стул, в кишечник взрослого человека должны попасть около 100–200 миллилитров крови».Гастроэнтеролог пояснила, что черный стул приобретает свой характерный темный цвет в результате переваривания крови, проникающей из верхних отделов пищеварительного тракта. Если кровь остается в кишечнике в течение нескольких часов, железо в красном пигменте крови (гемоглобине) окисляется и образуется черный гематин.Черный стул как признак заболеванийПоявление дегтеобразного стула может сигнализировать о развитии следующих патологий:Гастрит: возникающее в его случае воспаление слизистой оболочки желудка может провоцировать кровотечение, из-за которого в дальнейшем темнеет стул.Язвы желудка или двенадцатиперстной кишки: язвенные образования могут кровоточить, если они глубокие или разрушают стенку кровеносного сосуда.Варикозное расширение вен пищевода: расширенные вены в пищеводе часто возникают из-за болезней печени — они тоже могут кровоточить, так как при расширении истончаются их стенки.Синдром Маллори-Вейсса: он означает, что возникают разрывы слизистой оболочки пищевода (например, такое может происходить при патологическом переедании или при сильной рвоте), которые сопровождаются кровотечением.Злокачественные опухоли: опухоли желудка, пищевода или двенадцатиперстной кишки тоже могут вызывать кровотечение, делающее стул черным.Цирроз печени: дегтеобразный вид кала является одним из его внешних признаков.«Черный стул не всегда является признаком серьезного заболевания. Его причиной может быть прием добавок с железом, активированного угля или антибиотиков, а также употребление в пищу темного шоколада, шпината, свеклы или ягод. Если причиной черного стула не являются лекарства или пища, следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью».Что показательно: если стул чернеет из-за проникновения крови и вызывающих ее серьезных патологий, могут наблюдаться и другие настораживающие симптомы.Боль в животе;Тошнота;Головокружение;Сильная слабость;Одышка;Учащенное сердцебиение.При появлении таких симптомов наряду с меленой нужно незамедлительно связаться с медиками. В таких обстоятельствах крайне важно быстро определить причину появления крови в стуле, чтобы свести к минимуму ее потерю.

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